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Анонс ZALMAN Acrux: два мощных блока питания премиум-класса

20 сентября 2021, 13:02




Компания ZALMAN представляет два мощных блока питания Acrux премиум-класса. В серию вошли модели мощностью 1000 Вт и 1200 Вт. Оба блока питания имеют модульную кабельную разводку, что позволяет не захламлять внутреннее пространство лишними кабелями.

Обе модели имеют два стандартных 4+4-контактных EPS-разъема, необходимые для питания материнской платы. Помимо этого, предусмотрены 6+2-контактные разъемы PCIe: БП на 1000 Вт предлагает шесть разъемов PCIe, на 1200 Вт - восемь.

ZALMAN представила два мощных блока питания Acrux Series премиум-класса


Поскольку новые блоки питания относятся к премиум-классу, внутри устанавливаются только японские конденсаторы для питания +12В. Они считаются эталонном высокого качества. Новые блоки питания соответствуют по своей эффективности классу 80 Plus Platinum.

ZALMAN представила два мощных блока питания Acrux Series премиум-класса


В них используется активный PFC-регулятор. Имеются средства коммутации DC-to-DC и средства защиты от недостаточного или избыточного напряжения. перегрузки, перегрева и короткого замыкания.

Для охлаждения блока используется 135-мм вентилятор на гидродинамических подшипниках. Он рассчитан на перегрев до 1/3 превышения от номинальной нагрузки в пределах заданных тепловых эксплуатационных ограничений.

ZALMAN представила два мощных блока питания Acrux Series премиум-класса


Информация о ценах не сообщается.



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