Компания ZALMAN представляет два мощных блока питания Acrux премиум-класса. В серию вошли модели мощностью 1000 Вт и 1200 Вт. Оба блока питания имеют модульную кабельную разводку, что позволяет не захламлять внутреннее пространство лишними кабелями.
Обе модели имеют два стандартных 4+4-контактных EPS-разъема, необходимые для питания материнской платы. Помимо этого, предусмотрены 6+2-контактные разъемы PCIe: БП на 1000 Вт предлагает шесть разъемов PCIe, на 1200 Вт - восемь.
Поскольку новые блоки питания относятся к премиум-классу, внутри устанавливаются только японские конденсаторы для питания +12В. Они считаются эталонном высокого качества. Новые блоки питания соответствуют по своей эффективности классу 80 Plus Platinum.
В них используется активный PFC-регулятор. Имеются средства коммутации DC-to-DC и средства защиты от недостаточного или избыточного напряжения. перегрузки, перегрева и короткого замыкания.
Для охлаждения блока используется 135-мм вентилятор на гидродинамических подшипниках. Он рассчитан на перегрев до 1/3 превышения от номинальной нагрузки в пределах заданных тепловых эксплуатационных ограничений.