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Графический процессор NVIDIA RTX 4090 будет работать на частоте 2,2 ГГц

20 сентября 2021, 15:43




Последние слухи, которыми поделился информатор Greymon55, указывают на то, что графический процессор NVIDIA нового поколения Ada Lovelace AD102 будет работать на частоте 2,2 ГГц или даже выше. Этому GPU прочат место флагмана в линейке высокопроизводительных видеокарт NVIDIA, ориентированных на геймеров и пользователей рабочих станций. Он станет преемником графического процессора GA102, поэтому от него ждут ярких характеристик. Исходя из ожиданий, новый GPU появится в составе видеокарты Nvidia GeForce RTX 4090.

Графический процессор NVIDIA RTX 4090 будет работать на частоте 2,2 ГГц


Из ранее появившихся слухов уже известно, что NVIDIA планирует выпускать графический процессор Ada Lovelace по 5-нм технологическим нормам TSMC N5. Это распространится и на модель AD102, которая будет выпускаться как единый модуль на общем кристалле.



По сведениям, предоставленным информатором Kopite, новый чип получит 18432 ядра CUDA. Это почти вдвое больше, чем у Ampere (10752 ядра), не говоря уже про Turing (4608 ядра). Если принять во внимание, что тактовая частота будущего графического процессора составит 2,2 ГГц, его общая производительность достигнет 81 TFLOPs (на операциях FP32). Это более чем вдвое превышает возможности RTX 3090, способной развить вычислительную мощность 36 TFLOPs в операциях FP32.

Ожидаемый с выпуском нового процессора скачок производительности составит 125%. Он выглядит огромным, особенно если учесть, что до этого NVIDIA уже сделала рывок в производительности, выпустив GPU Ampere.

Графический процессор NVIDIA RTX 4090 будет работать на частоте 2,2 ГГц



Графический процессор Ampere GA102 (RTX 3090) предлагает производительность в 36 TFLOPs, тогда как GPU Turing TU102 (RTX 2080 Ti) демонстрировал «только» 13 TFLOPs. Рост составил более 150% на операциях FP32. А ведь именно эти операции актуальнее всего для игр. Согласно имеющимся данным, реальный прирост игровой производительности RTX 3090 в среднем составил 50-60% по сравнению с RTX 2080 Ti.

В то же время, отмечают эксперты, необходимо придерживаться осторожности в оценках будущего GPU. Пока нет полной уверенности, что объявленные 2,2 ГГц являются рабочими, а не разгонными частотами.

Кроме частоты, информатор также сообщил, что будущий флагман NVIDIA GeForce серии RTX 40хх сохранит 384-разрядную шину, аналогичную RTX 3090. Интересно также то, что NVIDIA, похоже, не собирается переходить на новый стандарт памяти GDDR7 и сделает это уже после выпуска Ada Lovelace.

Графический процессор NVIDIA RTX 4090 будет работать на частоте 2,2 ГГц


Графические процессоры NVIDIA Ada Lovelace будут использоваться в видеокартах следующего поколения GeForce RTX 40ххх, которые составят конкуренцию видеокартам AMD серии Radeon RX 7000 на архитектуре RDNA 3.



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