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D-LINK начал поставки беспроводного маршрутизатора AC750 DIR-806A/R1 на российский рынок

20 сентября 2021, 17:30




Компания D-Link представила беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AC750 DIR-806A/R1. Новинка уже появилась на российском рынке по рекомендованной розничной цене 37 долларов (2700 руб.).

D-LINK начал поставки беспроводного маршрутизатора AC750 DIR-806A/R1 на российский рынок


Производитель отмечает, что маршрутизатор хорошо зарекомендовал себя на высокоскоростных тарифных планах федеральных и региональных интернет-провайдеров и является доступным решением для перехода на Wi-Fi стандарта 802.11ac для работы в диапазоне 5 ГГц.

D-LINK начал поставки беспроводного маршрутизатора AC750 DIR-806A/R1 на российский рынок


Используя беспроводной маршрутизатор D-LINK DIR-806A, пользователь получает возможность быстро выстроить высокоскоростную беспроводную сеть как в условиях дома, так и небольшого офиса.

Одна из главных особенностей устройства - это одновременное использование обоих доступных частотных диапазонов: 2,4 ГГц и 5 ГГц. Это позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач, за счет более широкого канала и передачи больших объемов данных по сети.

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Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac, обеспечивая скорость беспроводного соединения до 733 Мбит/с. Она складывается из передачи данных со скоростью до 433 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 300 Мбит/с в 2,4 ГГц.

D-LINK начал поставки беспроводного маршрутизатора AC750 DIR-806A/R1 на российский рынок


В маршрутизатор имеет стандартную комплектацию портов: один WAN и четыре LAN (100 Мбит/с). Для связи используется две внешние антенны 5 dBi и одна внутренняя антенна 3 dBi.

D-LINK начал поставки беспроводного маршрутизатора AC750 DIR-806A/R1 на российский рынок


Предусмотрен современный набор функций безопасности: поддержка IPsec VPN-туннелей, родительский контроль, Яндекс.DNS и гостевая сеть Wi-Fi в любом диапазоне. Настройка маршрутизатора осуществляется через бесплатное приложение D-Link Assistant. Имеется встроенный клиент TR-069 для интернет-провайдеров.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор точки доступа Wi-Fi 6 Aruba Instant On AP22 с облачным управлением. Точка доступа HPE Aruba AP22 ориентирована на сегмент малого бизнеса и поддерживает беспроводной стандарт последнего поколения Wi-Fi 6. Она способна обслужить помещение в несколько сотен квадратных метров и может быть рекомендована для обеспечения быстрого беспроводного доступа десятков клиентов в офисах, на публичных пространствах и даже у домашних пользователей. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор точки доступа Wi-Fi 6 Aruba Instant On AP22 с облачным управлением".

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