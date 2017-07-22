Социальная сеть ВКонтакте объявила о переходе на экспериментальный сетевой протокол Google QUIC, что позволило ей ускорить передачу данных в 1,5-2 раза. Она стала первой в России социальной сетью, решившейся на такой шаг.
Экспериментальный протокол QUIC впервые был представлен в 2013 году в качестве сетевой разработки Google транспортного уровня в семействе TCP/IP. Он позволяет мультиплексировать несколько потоков данных между двумя компьютерами, работая поверх протокола UDP. Протокол предоставляет возможности для параллельного шифрования, эквивалентные TLS и SSL, при этом имея более низкую задержку соединения и передачи, чем TCP. QUIC способен легко справляться с потерей части пакетов путем выравнивания границ криптографических блоков по границам пакетов. Благодаря тому, что в протокол заложена возможность прямой упреждающей коррекции ошибок на уровне пакетов, он обеспечивает повышенную надежность, хотя на практике эта функция обычно отключена.
ВКонтакте сообщила о переходе на поддержку интернет-протокола QUIC на конференции Saint HighLoad++, которая проходит в эти дни в Санкт-Петербурге. Там были представлены детали обновления. Сообщается, что рост скорости соединения и передачи наиболее заметно наблюдается при слабых интернет-соединениях и в неустойчивых мобильных сетях. Представитель компании заявил, что теперь появилась возможность обеспечить передачу контента на высокой скорости без потери качества даже при неблагоприятных условиях.
Приложение с новой сетевой технологией прошло тестирование и показало кратный рост скорости не только в России, но и в ряде других стран, среди которых Германия, Бразилия и Молдавия.
Это может пригодиться при пользовании интернетом в метро, во время путешествий, в горах, на даче или в лесу. Приложение ВКонтакте теперь будут работать заметно быстрее. Благодаря внедрению нового протокола время доставки контента ВКонтакте сократилось на 55%, а суммарное число ежедневно просматриваемых событий выросло более чем на 250 миллионов. В плохих сетях пользователи стали потреблять на 10% больше контента.