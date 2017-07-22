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AU Optronics представила 85-дюймовую игровую ТВ-панель 4K с частотой обновления 240 Гц

20 сентября 2021, 19:30




Тайваньская компания AU Optronics (AUO) анонсировала выпуск огромной игровой телевизионной панели с диагональю 85 дюймов и разрешением 4K. Частота ее обновления составляет 240 Гц, для оптимизации быстродействия задействована технология переменной частоты обновления.

Компания AUO хотя и появилась относительно недавно (в 2001 году), но уже успела зарекомендовать себя как ведущий производитель ТВ-панелей. Недавно она представила свою совместную с NVIDIA разработку - 65-дюймовый игровой дисплей с частотой обновления 144 Гц (BFGD). Нынешняя новинка превзошла даже прежний продукт.

AU Optronics представила 85-дюймовую игровую ТВ-панель 4K с частотой обновления 240 Гц


Для вывода на экран контента используется порт HDMI 2.1. Однако при разрешении 4K и частоте 240 Гц такой порт уже не справляется. Его пропускной способности не хватает для передачи всего объема данных, поэтому их передача происходит со сжатием Display Stream Compression (DSC). Лучшим вариантом, по мнению экспертов, была бы установка порта DisplayPort 2.0.

Новый дисплей обеспечивает «сверхвысокий динамический диапазон» и 96-процентный охват цветового пространства DCI-P3.

Дисплей использует запатентованную технологию антибликового покрытия и отличается уникальным дизайном поверхности, который обеспечивает дальнейшее снижение бликов. Благодаря этим функциям новый 85-дюймовый телевизор AUO способен доставить удовольствие геймерам и энтузиастам.

Новая панель уже получила первую премию Центрального научного парка Министерства науки и технологий Тайваня как инновационный продукт 2021 года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW. В последние годы число игроков на рынке мониторов (в первую очередь игровых) неуклонно растёт. Недавно к числу производителей таких устройств добавилась и компания Cooler Master. Сегодня мы познакомимся с одной из двух вышедших моделей компании -- монитором Cooler Master GM34-CW. Это 34-дюймовый игровой монитор с изогнутым экраном, частотой обновления до 144 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync второго поколения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW".

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