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SilverStone представила тихий корпус SETA Q1 премиум-класса

20 сентября 2021, 22:25




Компания SilverStone объявила о выпуске нового корпуса премиум-класса SETA Q1. Корпус имеет форм-фактор Mid-Tower и предназначен для установки материнских плат формата ATX. Отличительной особенностью новой модели, как заявляет производитель, стало ярко выраженное внимание звукоизоляции.

SilverStone представила «тихий» корпус SETA Q1 премиум-класса


Отмечается, что в процессе проектирования корпуса инженеры SilverStone реализовали множество различных деталей, направленных на снижение уровня шумов. В результате в корпусе можно наблюдать множество элементов, которые не мешают его вентиляции, но способствуют снижению уровня шума.

SilverStone представила «тихий» корпус SETA Q1 премиум-класса


За передней панелью расположена специальная вставка со звукопоглощающими камерами. Внутренние поверхности боковых стенок выстланы звукопоглощающим материалом. Для облицовки сторон применяется как звукоизоляционная пена, так и специальные материалы, препятствующие проникновению звука.

SilverStone представила «тихий» корпус SETA Q1 премиум-класса


При этом вдоль передней и верхней панелей корпуса могут быть установлены до трех 140-мм вентиляторов. На задней панели может разместиться еще один вентилятор диаметром 140 мм.

Внутри корпуса SilverStone SETA Q1, несмотря на все дополнительные звукоизоляционные приспособления, остается достаточно места для материнской платы размером до E-ATX, видеокарты длиной до 39,4 см, процессорного кулера высотой до 18,2 см и блока питания длиной до 25 см.

SilverStone представила «тихий» корпус SETA Q1 премиум-класса


В этот корпус можно также поместить до двух 3,5-дюймовых и четырех 2,5-дюймовых накопителей. Помимо семи традиционных слотов расширения, имеются также два слота, которые расположены вертикально.

На переднюю панель выведены два порта USB 3 Type-A, один порт USB 3 Type-C и разъем для гарнитуры.

SilverStone представила «тихий» корпус SETA Q1 премиум-класса


Габаритные размеры нового корпуса составляют 232x493,5x490,7 мм (ШxВxГ), вес - 11,64 кг. Рекомендованная цена SilverStone SETA Q1 - около 220 долларов (16 200 руб.).



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