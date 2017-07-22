Компания SilverStone объявила о выпуске нового корпуса премиум-класса SETA Q1. Корпус имеет форм-фактор Mid-Tower и предназначен для установки материнских плат формата ATX. Отличительной особенностью новой модели, как заявляет производитель, стало ярко выраженное внимание звукоизоляции.
Отмечается, что в процессе проектирования корпуса инженеры SilverStone реализовали множество различных деталей, направленных на снижение уровня шумов. В результате в корпусе можно наблюдать множество элементов, которые не мешают его вентиляции, но способствуют снижению уровня шума.
За передней панелью расположена специальная вставка со звукопоглощающими камерами. Внутренние поверхности боковых стенок выстланы звукопоглощающим материалом. Для облицовки сторон применяется как звукоизоляционная пена, так и специальные материалы, препятствующие проникновению звука.
При этом вдоль передней и верхней панелей корпуса могут быть установлены до трех 140-мм вентиляторов. На задней панели может разместиться еще один вентилятор диаметром 140 мм.
Внутри корпуса SilverStone SETA Q1, несмотря на все дополнительные звукоизоляционные приспособления, остается достаточно места для материнской платы размером до E-ATX, видеокарты длиной до 39,4 см, процессорного кулера высотой до 18,2 см и блока питания длиной до 25 см.
В этот корпус можно также поместить до двух 3,5-дюймовых и четырех 2,5-дюймовых накопителей. Помимо семи традиционных слотов расширения, имеются также два слота, которые расположены вертикально.
На переднюю панель выведены два порта USB 3 Type-A, один порт USB 3 Type-C и разъем для гарнитуры.
Габаритные размеры нового корпуса составляют 232x493,5x490,7 мм (ШxВxГ), вес - 11,64 кг. Рекомендованная цена SilverStone SETA Q1 - около 220 долларов (16 200 руб.).