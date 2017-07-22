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iPhone 13 mini станет последним iPhone mini, но так ли он плох?

21 сентября 2021, 10:32




Джон Проссер, известный специалист по Apple, удивил всех подробностями дизайна нового поколения смартфонов iPhone 14, которые должны появиться в следующем году. Самым неожиданным в его заявлении стало то, что Apple планирует «закопать» формат mini.

Если конкретнее, то в этом году линейка iPhone 13 включает четыре модели - iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Но, со слов Проссера, в серии iPhone 14 модели «mini» не будет.

iPhone 13 mini станет последним iPhone mini, но так ли он плох?


Нежелание Apple выпускать мини-версию iPhone очевидна: модель оснащена многими новыми технологиями, которые появились в iPhone 13, при этом смартфон дешевле остальных моделей. О присутствии такой модели можно даже не догадаться, если зайти на сайт Apple, где сначала может показаться, что линейка начинается только с модели iPhone 13. А iPhone 13 mini обнаруживается только глубоко в недрах сайта.

iPhone 13 mini станет последним iPhone mini, но так ли он плох?



iPhone 13 mini представляет собой компактный смартфон с «нормально-большим» 5,4-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina и разрешением Full HD+. Телефон имеет размеры 131,5x64,2x7,7 мм и весит 141 грамм.

Внутри аппарата установлен новый чипсет Apple A15, которого вполне достаточно для всех востребованных пользователями функций. Смартфон поставляется в версиях со 128 Гбайт, 256 Гбайт и 512 Гбайт памяти. Он оснащен аккумулятором емкостью 2438 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 20 Вт и беспроводную зарядку MagSafe на 15 Вт.

В iPhone 13 mini установлена фронтальная камера на 13 Мп. Тыльная камера имеет 12-мегапиксельный основной сенсор и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Устройство поддерживает функцию безопасности Face ID.

iPhone 13 mini доступен в нескольких цветах и стоит от 69 999 руб. Интересно, что «родные» цены у этой модели существенно ниже - от 699 долларов, но «наценка» в 10 000 - 20 000 рублей появляется не только в России, но и в других странах. Например, в Индии, где рупия стоит как рубль, новые модели продаются вполне по «российским» ценам от 69 990 рупий.

iPhone 13 mini станет последним iPhone mini, но так ли он плох?


Проссер подтвердил, что iPhone 13 mini станет последним «мини» iPhone. Пока неясно, сколько смартфонов будет в линейке iPhone 14. Но, по неподтвержденным данным, ожидается появление четырех моделей iPhone 14: iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max.

Поскольку в России прием предварительных заказов на новые модели стартует завтра, 22 сентября, а продажи начнутся 24 сентября, еще осталось время подумать. Как утверждает статистика продаж смартфонов линейки iPhone 12, модель iPhone 12 mini оказалась наименее популярной. В сети появились многочисленные критические замечания, что устройство «слишком маленькое, а время работы без подзарядки слишком невелико.

В то же время, согласно официальным данным, iPhone 13 mini, оснащенный самой маленькой батареей во всей новой линейке, способен воспроизводить потоковое видео в течение 13 часов. Это даже больше, чем было у iPhone 12 Pro Max, который мог жить в течение 12 часов.

iPhone 13 mini станет последним iPhone mini, но так ли он плох?




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