На прошедшей конференции EuroBSD, представитель компании Netflix рассказал об инфраструктуре, которую компания использует для потоковой передачи медиаконтента по всему миру.
Со слов спикера, компании Netflix удалось поднять пропускную способность до 400 Гбит/с, используя серверы на базе процессоров AMD Epyc 7502p (32 ядра) с 256 Гбайт памяти DDR4-3200. Их интерфейсная часть выстроена на базе двух сетевых адаптеров Mellanox ConnectX, через которые устанавливаются четыре исходящих соединения со скоростью 100 Гбит/с.
Описанная конфигурация означает, что общая пропускная способность системы остается ниже 240 Гбит/с. Но это мнение было опровергнуто Дрю Галлатином, разработчиком Netflix. Он сообщил, что инженерам удалось оптимизировать соединения и повысить скорость передачи данных до скоростей порядка 400 Гбит/с. Это более чем на 100+ Гбит/с выше ожидаемого.
Оптимизация была достигнута за счет передачи данных напрямую через сетевое оборудование. Это позволяет серьезно разгрузить протокол транспортного уровня TLS. Для решения использовались возможности ОС FreeBSD, в ядре которой предусмотрены подобные инструменты. Благодаря этому, удалось снизить нагрузку, перекладываемую на процессор, что и позволило поднять пропускную способность.
Фактически решение состоит в том, что в пользовательском пространстве формируется сеанс TLS, который создает ключи для шифрования, но в конечном счете они переносятся с использованием ядра на сетевое оборудование, где происходит непосредственная обработка, связанная с шифрованием данных для их защиты. При такой схеме дополнительная обработка на уровне процессора не требуется.
Отвечая на вопрос, возможно ли использовать для таких конфигураций системы на процессорах Intel, спикер ответил, что команда пока не успела протестировать такую возможность. Зато он заявил, что в их распоряжении появились прототипы нового оборудования, которое позволит поднять пропускную способность сетевых соединений вдвое, до 800 Гбит/с. Инженерное оборудование уже поступило, но оно еще не протестировано на реальных нагрузках, отметил спикер.