Компания HP представила ряд новых устройств, дисплеев и аксессуаров, объединенных единой особенностью: все они работают под Windows 11, используют новейшие технологии и позволяют реализовать творческие замыслы, помогая найти развлечения и создать условия для совместной работой независимо от местоположения.
По мнению вендора, пользователям сейчас важно обладать портативностью и способностью оставаться на связи вне зависимости от места расположения. При этом современные пользователи не склоны ограничивать себя в продуктивности, творческих замыслах, развлечениях и совместной работе.
Ноутбук HP Spectre x360 «2 в 1»
Первым среди представленных устройств стал ноутбук HP Spectre x360 «2 в 1» с диагональю 16 дюймов. HP удалось соединить большую диагональ с мобильностью. Компания называет эту модель «первым в мире портативным компьютером с диагональю 16 дюймов».
Высокую мобильность новинки обеспечивает интеллектуальная камера HP GlamCam с разрешением 5 Мп. Ноутбук также оснащен физическим затвором камеры и средствами безопасности.
HP Command Center повышает качество совершаемых видеозвонков. В нем, например, имеется «режим красоты», который позволяет улучшить цвет лица, «подправить» зубы и глаза. Система способна корректировать освещение, обеспечивая правильное освещение лица, отсутствие артефактов при ведении деловых переговоров из «яблочного сада» и пр.
Интересны новые функции активации ноутбука. Ноутбук автоматически блокирует свою работу, когда пользователь отходит от него, и «просыпается» в случае его приближения. То же самое происходит, если пользователь находится недалеко и стал пристально смотреть в сторону устройства.
OLED-дисплей имеет соотношение сторон 16:10 и разрешение UHD+ с поддержкой VESA True Black HDR и 100% калибровку цвета. Четыре динамика помогают добиться высокой громкости и сбалансировать высокие частоты вместе с функцией удаления лишних фоновых шумов AI Noise Removal.
Внутри ноутбука используется платформа Intel Evo 15, процессор Intel Core i7 11-го поколения, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050, Wi-Fi 6E с Network Booster и Bluetooth 5.2. Заряженная батарея сохраняется работоспособность до 17 часов.
Моноблок HP ENVY All-in-One
Второй новинкой HP стал моноблок HP ENVY All-in-One с диагональю 34 дюйма. HP называет его «настольным компьютером "все в одном"».
Его 34-дюймовый дисплей имеет регулируемую высоту; «кинематографическое» соотношение сторон позволяет удобно смотреть фильмы, а при использовании в работе тратить меньше времени на прокрутку или переключение между окнами. Новый режим Windows 11 Snap Layouts позволяет просматривать несколько документов рядом.
Дисплей имеет разрешение 5K, отличается четкими деталями и предлагает антибликовое покрытие. Ну и, конечно, он может похвастаться точностью цветопередачи с заводской калибровкой цвета и 98% покрытием DCI-P3.
Моноблок оснащен съемной магнитной камерой, поддерживающей технологию биннинга. Она имеет разрешение 16 Мп при размере пикселя в 2 мкм. Эта камера поддерживает также функцию HP Enhanced Lighting, которая помогает управлять освещением, добиваясь идеальной картинки.
Внутри моноблока установлен 8-ядерный процессор Intel Core i9 S-серии 11-го поколения с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080. Среди средств коммуникаций отмечается поддержка Thunderbolt 4.
11-дюймовый планшет HP
Планшет HP имеет диагональ 11 дюймов. Он достаточно легкий и тонкий, но при этом обеспечивает необходимую продуктивность.
Эта модель стала первым в мире планшетом с поворотной фронтальной камерой, имеющей разрешение 13 Мп. Такое конструктивное решение позволяет легко переходить из режима селфи в режим внешней съемки.
Новый планшетный ПК работает под управлением Windows 11 и позволяет использовать функцию Snap Layouts как в альбомной, так и в портретной ориентации. Для этого можно применять встроенную подставку для просмотра контента.
Дополнительная съемной магнитная клавиатура помогает повысить продуктивность. Имеется также стилус HP Rechargeable Tilt Pen, который удобно использовать с приложениями HP Palette и Windows Ink. Для обмена данными можно использовать высокоскоростной порт USB Type-C.
Цены:
16-дюймовый ноутбук HP Spectre x360 «2-в-1» поступит в продажу по стартовой цене 1639 долларов (119 800 руб.).
настольный 34-дюймовый ПК HP ENVY All-in-One поступит в продажу по начальной цене 1999 долларов (146 200 руб.).
11-дюймовый планшетный ПК HP поступит в продажу по стартовой цене 599 долларов (43 800 руб.).
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор планшета Samsung Galaxy Tab S7 FE. Большой экран, стилус S Pen в комплекте и мощный аккумулятор потенциальны способны превратить Samsung Galaxy Tab S7 в универсальное решение для работы, развлечений и творчества. Насколько этот планшет сможет повторить судьбу Galaxy S20 FE, ставшего одним из самых успешных смартфонов компании? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Tab S7 FE: планшет для работы, отдыха и творчества".