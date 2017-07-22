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HP выпустила группу новых устройств под Windows 11

21 сентября 2021, 15:31




Компания HP представила ряд новых устройств, дисплеев и аксессуаров, объединенных единой особенностью: все они работают под Windows 11, используют новейшие технологии и позволяют реализовать творческие замыслы, помогая найти развлечения и создать условия для совместной работой независимо от местоположения.

По мнению вендора, пользователям сейчас важно обладать портативностью и способностью оставаться на связи вне зависимости от места расположения. При этом современные пользователи не склоны ограничивать себя в продуктивности, творческих замыслах, развлечениях и совместной работе.

HP выпустила группу новых устройств под Windows 11


Ноутбук HP Spectre x360 «2 в 1»

Первым среди представленных устройств стал ноутбук HP Spectre x360 «2 в 1» с диагональю 16 дюймов. HP удалось соединить большую диагональ с мобильностью. Компания называет эту модель «первым в мире портативным компьютером с диагональю 16 дюймов».

Высокую мобильность новинки обеспечивает интеллектуальная камера HP GlamCam с разрешением 5 Мп. Ноутбук также оснащен физическим затвором камеры и средствами безопасности.

HP выпустила группу новых устройств под Windows 11


HP Command Center повышает качество совершаемых видеозвонков. В нем, например, имеется «режим красоты», который позволяет улучшить цвет лица, «подправить» зубы и глаза. Система способна корректировать освещение, обеспечивая правильное освещение лица, отсутствие артефактов при ведении деловых переговоров из «яблочного сада» и пр.

HP выпустила группу новых устройств под Windows 11


Интересны новые функции активации ноутбука. Ноутбук автоматически блокирует свою работу, когда пользователь отходит от него, и «просыпается» в случае его приближения. То же самое происходит, если пользователь находится недалеко и стал пристально смотреть в сторону устройства.

OLED-дисплей имеет соотношение сторон 16:10 и разрешение UHD+ с поддержкой VESA True Black HDR и 100% калибровку цвета. Четыре динамика помогают добиться высокой громкости и сбалансировать высокие частоты вместе с функцией удаления лишних фоновых шумов AI Noise Removal.

HP выпустила группу новых устройств под Windows 11


Внутри ноутбука используется платформа Intel Evo 15, процессор Intel Core i7 11-го поколения, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050, Wi-Fi 6E с Network Booster и Bluetooth 5.2. Заряженная батарея сохраняется работоспособность до 17 часов.

Моноблок HP ENVY All-in-One

Второй новинкой HP стал моноблок HP ENVY All-in-One с диагональю 34 дюйма. HP называет его «настольным компьютером "все в одном"».

Его 34-дюймовый дисплей имеет регулируемую высоту; «кинематографическое» соотношение сторон позволяет удобно смотреть фильмы, а при использовании в работе тратить меньше времени на прокрутку или переключение между окнами. Новый режим Windows 11 Snap Layouts позволяет просматривать несколько документов рядом.

HP выпустила группу новых устройств под Windows 11


Дисплей имеет разрешение 5K, отличается четкими деталями и предлагает антибликовое покрытие. Ну и, конечно, он может похвастаться точностью цветопередачи с заводской калибровкой цвета и 98% покрытием DCI-P3.

Моноблок оснащен съемной магнитной камерой, поддерживающей технологию биннинга. Она имеет разрешение 16 Мп при размере пикселя в 2 мкм. Эта камера поддерживает также функцию HP Enhanced Lighting, которая помогает управлять освещением, добиваясь идеальной картинки.

HP выпустила группу новых устройств под Windows 11


Внутри моноблока установлен 8-ядерный процессор Intel Core i9 S-серии 11-го поколения с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080. Среди средств коммуникаций отмечается поддержка Thunderbolt 4.

11-дюймовый планшет HP

Планшет HP имеет диагональ 11 дюймов. Он достаточно легкий и тонкий, но при этом обеспечивает необходимую продуктивность.

HP выпустила группу новых устройств под Windows 11


Эта модель стала первым в мире планшетом с поворотной фронтальной камерой, имеющей разрешение 13 Мп. Такое конструктивное решение позволяет легко переходить из режима селфи в режим внешней съемки.

HP выпустила группу новых устройств под Windows 11


Новый планшетный ПК работает под управлением Windows 11 и позволяет использовать функцию Snap Layouts как в альбомной, так и в портретной ориентации. Для этого можно применять встроенную подставку для просмотра контента.

HP выпустила группу новых устройств под Windows 11


Дополнительная съемной магнитная клавиатура помогает повысить продуктивность. Имеется также стилус HP Rechargeable Tilt Pen, который удобно использовать с приложениями HP Palette и Windows Ink. Для обмена данными можно использовать высокоскоростной порт USB Type-C.

HP выпустила группу новых устройств под Windows 11


Цены:

  • 16-дюймовый ноутбук HP Spectre x360 «2-в-1» поступит в продажу по стартовой цене 1639 долларов (119 800 руб.).
  • настольный 34-дюймовый ПК HP ENVY All-in-One поступит в продажу по начальной цене 1999 долларов (146 200 руб.).
  • 11-дюймовый планшетный ПК HP поступит в продажу по стартовой цене 599 долларов (43 800 руб.).




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