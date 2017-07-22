Китайская компания OnePlus официально подтвердила, что отказывается продолжать одну из своих наиболее известных практик, связанную с выпуском флагманских смартфонов. Она состояла в том, что компания запускала новую флагманскую модель в течение первой половины года, затем собирала отклики со стороны рынка, дорабатывала ее и предлагала обновленный вариант с меткой «Т» в названии. Ее анонс проходил во второй половине года. Так появлялись флагманские модели OnePlus 6/6T, OnePlus 7/7T и OnePlus 8/8T. В 2021 году такой практики не будет.
Компания объясняет свое решение не тем, что прежняя практика признана устаревшей или не соответствующей задачам. Летом этого года состоялась интеграция OnePlus с компанией Oppo, дочкой BBK Electronics. Это вызвало коррекцию ее бизнес-плана.
Основатель OnePlus Пит Лау сообщил, что компания OnePlus перешла на новый уровень «OnePlus 2.0». Это «более зрелый и надежный технологический бренд, который продолжает выпускать качественные продукты. Прежний принцип «Never Settle» («Никогда не успокаиваться») сохранится».
Новый подход коснется в том числе аппаратного оснащения. Планируется улучшить уровень локализации смартфонов Nord начального уровня. Это сделает их «более привлекательными для развивающихся рынков, таких как Индия». Смартфоны премиум- и ультра-премиум классов, с ценником от 500 долларов, будут по-прежнему доступны по всему миру.
Планируется также объединить программные разработки - OxygenOS и Oppo ColorOS. «Благодаря интеграции кодовой базы, качество сборки OxygenOS 12 улучшилось, обновления стали выходить чаще». Как отметил Пит Лау, объединенная компания планирует сосредоточиться на выпуске одной, унифицированной операционной системы для устройств OnePlus и OPPO во всем мире. Ожидается, что из нее получится еще одна более мощная ОС, наделенная надежностью OxygenOS и стабильностью ColorOS».
Новая флагманская модель появится в 2022 году (вероятно, в первом квартале), а OnePlus 9T так и не выйдет на рынок. Ожидается, что в следующем году будут выпущены смартфоны OnePlus 10 и OnePlus 10 Pro. Они получат ОС Android с оболочкой, объединяющей OxygenOS и ColorOS.