Согласно последнему отчету аналитической компании 3DCenter, цены на графические процессоры NVIDIA Ampere и AMD RDNA 2 продолжают расти. В частности, в Германии они увеличились на 20-30% от минимального уровня в августе, и на 6-7%, если считать с начала сентября.
В опубликованном отчете, который охватывает период с января по сентябрь 2021 года, цены на NVIDIA RTX 30 и AMD RX 6000 поднимались до 304% и 214% от рекомендованной розничной цены. Пик роста пришелся на май этого года.
В настоящее время, благодаря решительным мерам в первую очередь Nvidia цены снизились. Но тем не менее они превышают рекомендованный производителем уровень. В июле и начале августа цены достигли своего минимума - 150% и 153% соответственно, а потом снова пошли вверх. Многие ожидали, что снижение продолжится и рынок вернется на уровень рекомендованных цен. Однако тренд развернулся.
Пока рост цен носит линейный характер. По состоянию на 19 сентября цены на видеокарты серии NVIDIA RTX 30 выросли до 170% от рекомендованной, а на видеокарты AMD RX 6000 - до 174%.
Главной причиной роста цен называют дефицит процессоров на рынке. Наиболее существенным ростом отметилась AMD Radeon RX 6800 XT, которая сейчас продается по вдвое более высокой по сравнению с рекомендованной ценк в 1299 евро. Меньше всего рост затронул видеокарту NVIDIA RTX 3080 Ti, розничная цена которой (1511 евро) всего на 26% превышает ее стоимость, рекомендованную производителем (1199 евро).
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