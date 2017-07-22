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NVIDIA готовится предоставить новую технологию сглаживания с глубоким обучением

21 сентября 2021, 20:02




Не так давно компания NVIDIA объявила о поддержке новой технологии сглаживания Deep Learning Super Sampling (DLSS), которая уже применяется в играх высшего уровня AAA. Она обеспечивает масштабирование изображений со сглаживанием, что достигается путем широкого применения методов искусственного интеллекта.

Технология NVIDIA DLSS носит революционное значение для развития рендеринга. Она повышает производительность и качество графики, а для своей реализации использует возможности специализированных тензорных ядер в видеокартах GeForce RTX. Используя глубокую нейросеть, технология DLSS позволяет повышать частоту кадров с одновременным улучшением качества картинки в играх.

NVIDIA готовится предоставить новую технологию сглаживания с глубоким обучением


Рассказывая о DLSS, NVIDIA стана упоминать недавно также о появлении дополнительного инструмента под названием DLSS2X. Сообщалось, что его работа также основана на тех же базовых методах, что и DLSS, но применяется только для повышения резкости без масштабирования изображения.

Недавно стало известно, что NVIDIA собирается вынести этот инструмент в отдельную технологическую категорию, которая получит собственное официальное название Deep Learning Anti-Aliasing или DLAA.

Более подробно об этом новом методе сглаживания в играх рассказали представители игровой студии ZeniMax Studio на стриме TES:Online. С их слов, DLAA использует метод машинного обучения для рендеринга изображения, т.е. работает по сходному с DLSS алгоритму. Главным отличием нового способа от DLSS является то, что новая картинка формируется не в более низком, а в текущем разрешении, заданном в настройках игры.

Первой игрой, которая поддерживает новую технологию, стала The Elder Scrolls Online. Она уже находится на публичном сервере бета-тестирования и будет доступна широкой публике позже.



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