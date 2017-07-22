Не так давно компания NVIDIA объявила о поддержке новой технологии сглаживания Deep Learning Super Sampling (DLSS), которая уже применяется в играх высшего уровня AAA. Она обеспечивает масштабирование изображений со сглаживанием, что достигается путем широкого применения методов искусственного интеллекта.
Технология NVIDIA DLSS носит революционное значение для развития рендеринга. Она повышает производительность и качество графики, а для своей реализации использует возможности специализированных тензорных ядер в видеокартах GeForce RTX. Используя глубокую нейросеть, технология DLSS позволяет повышать частоту кадров с одновременным улучшением качества картинки в играх.
Рассказывая о DLSS, NVIDIA стана упоминать недавно также о появлении дополнительного инструмента под названием DLSS2X. Сообщалось, что его работа также основана на тех же базовых методах, что и DLSS, но применяется только для повышения резкости без масштабирования изображения.
Недавно стало известно, что NVIDIA собирается вынести этот инструмент в отдельную технологическую категорию, которая получит собственное официальное название Deep Learning Anti-Aliasing или DLAA.
Более подробно об этом новом методе сглаживания в играх рассказали представители игровой студии ZeniMax Studio на стриме TES:Online. С их слов, DLAA использует метод машинного обучения для рендеринга изображения, т.е. работает по сходному с DLSS алгоритму. Главным отличием нового способа от DLSS является то, что новая картинка формируется не в более низком, а в текущем разрешении, заданном в настройках игры.
Первой игрой, которая поддерживает новую технологию, стала The Elder Scrolls Online. Она уже находится на публичном сервере бета-тестирования и будет доступна широкой публике позже.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".