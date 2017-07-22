Компания Redmi объявила о выпуске 16,1-дюймового игрового ноутбука Redmi G Gaming Notebook 2021, который пришел на смену прошлогодней модели, часто называемой одним из лучших игровых ноутбуков на рынке. Он до сих пор продается в российских магазинах по цене от 75 000 до 90 000 руб.
Как и предшественник, новая модель оснащена 16,1-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920х1080 пикселей) и частотой обновления 144 Гц. Частоту обновления можно переключить на 72 Гц, переведя тем самым часть производительности процессора на другие операции и сэкономив заряд аккумулятора ноутбука. Дисплей обладает широкими углами обзора (178°), 100-процентным охватом цветовой гаммы sRGB и яркостью до 300 нит.
Для геймеров будет важно знать его аппаратное оснащение. Здесь Redmi не пошла на компромисс и предложила на выбор две платформы - Intel и AMD.
В первом случае предлагается 6-ядерный процессор Intel Core i5-11260H серии Tiger Lake с тактовой частотой 2,6 ГГц и возможностью разгона до 4,4 ГГц. Он содержит встроенную графику Intel Iris Xe. Предусмотрен вариант ноутбука с видеокартой NVIDIA RTX 3050.
Во втором случае используется 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 5800H с тактовой частотой 3,2 ГГц (разгон до 4,4 ГГц) со встроенной графикой AMD Radeon. Опционально предлагается видеокарта NVIDIA RTX 3060.
Ноутбук имеет 16 ГБ ОЗУ типа DDR4 3200 МГц и твердотельный накопитель PCIe размером 512 Гбайт. Он использует систему охлаждения Hurricane Cooling 3.0 с двумя большими вентиляторами. Проложены пять полностью медных тепловых трубок и смонтированы четыре конфигурации воздухопроводных отверстий, обеспечивающие эффективное рассеивание тепла.
Для яркого игрового впечатления необходима качественная клавиатура, которая представлена профессиональной моделью с подсветкой и ходом клавиш 1,5 мм.
Ноутбук имеет поддержку Wi-Fi 6 802.11ax 2 × 2 (2,4 ГГц и 5 ГГц) и Bluetooth 5.1, позволяет одновременно подключать до трех дисплеев уровня 4K и предлагает два порта USB A 3.2 Gen2, один USB 2.0, два USB Type-C (один Thunderbolt 4 в конфигурации с процессором Intel), по одному HDMI, Mini DP 1.4 (выход 5K 60 Гц) и Gigabit Ethernet.
Модель на платформе Intel поставляется с адаптером питания 180 Вт, версия AMD - с адаптером на 230 Вт. Емкость батареи неизвестна. Имеется веб-камера с разрешением 1 Мп и цифровой микрофон.
Ноутбук работает под управлением Windows 10 с возможностью обновления до Windows 11.
Цены:
Redmi G 2021 i5-11260H / 16 Гбайт / 512 Гбайт / RTX 3050 - 880 долларов (58 300 руб.)
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