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Передача производства Arc Alchemist в TSMC должно принести победу Intel в конкуренции

22 сентября 2021, 13:06




Как THG.ru уже сообщал недавно, компания Intel анонсировала выпуск системы-на-кристалле Alchemist на базе микроархитектуры Xe HPG. В начале 2022 года на базе нового чипсета планируется выпускать графические карты Arc Alchemist (DG2).

Позднее стало известно, что Intel заключила контракт на серийное производство графических процессоров Arc с компанией TSMC, указав, что новые чипы будут производиться по 6-нм техпроцессу.

Передача производства Arc Alchemist в TSMC должно принести победу Intel в конкуренции


Этот выбор вызвал множество вопросов у специалистов рынка. Их интересовало, почему Intel, которая сама является крупным производителем полупроводниковых изделий, не взялась за их производство. Привлечение тайваньской компании казалось многим странным решением.

С комментариями по данной сделке выступил вице-президент Intel Раджа Кодури. Он заявил, что прежде чем сделать выбор в пользу технологического процесса, пришлось оценить очень много факторов. Потребовалось учесть такие особенности, как допустимая рабочая частота, себестоимость производства и пр. Компании понадобилось найти компромиссное решение, учитывающее соотношение «цена-производительность-мощность». Эти факторы сыграли важнейшую роль при выборе производственного процесса.

Передача производства Arc Alchemist в TSMC должно принести победу Intel в конкуренции


Как заявил вице-президент Intel, наилучшее сочетание этих параметров в переложении на архитектуру процессора Alchemist свелось к выбору технологических узлов N6 компании TSMC. Было учтено, что новый процессор Intel попадет в конкурентную среду и будет соревноваться с продукцией таких крупных игроков на рынке, как AMD и NVIDIA. Intel стремилась перейти на более продвинутые технологические узлы после того, как стало известно о запуске производства серий NVIDIA Lovelace и AMD RDNA3 с использованием процесса TSMC N5. Поэтому создание нового продукта на обычном технологическом узле могло негативно сказаться на потенциале доступной производительности нового графического процессора Arc.

Кодури отметил, что в последние 18 месяцев в производстве полупроводников наблюдаются серьезные сдвиги. Главная вина лежит на нынешних, крайне сложных цепочках поставок. Однако у Intel было преимущество благодаря вертикальной стратегии и ориентации на собственные разработки и производство. Это придавало компании больше гибкости для предварительного планирования своих сборочных линий и быстрого перехода на новые модели в соответствии с рыночными условиями.

Но когда дело доходит до выпуска графических процессоров, то начинают сказываться другие факторы. Эти процессоры отличаются своими сравнительно большими размерами по сравнению с вычислительными моделями. Для их производства требуется больше транзисторов. Это приводит к уменьшению количества микросхем, размещаемых на одной пластине. Графические процессоры увеличиваются более чем в шесть раз по сравнению с вычислительными процессорами.

Передача производства Arc Alchemist в TSMC должно принести победу Intel в конкуренции


В этой ситуации Intel придерживается хорошо спланированной стратегии. Она позволяет использовать возможности ее конкурентов, зарезервировав большую часть выпуска технологических узлов N6 для собственного производства. Благодаря такому подходу Intel наладит массовое производство графических процессоров Arc для удовлетворения спроса, одновременно гарантируя, что они будут на шаг впереди конкурентов, привлекая для этого производственные ресурсы TSMC.



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