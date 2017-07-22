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Facebook выпустил еще один «умный экран» Portal Go с аккумулятором

22 сентября 2021, 14:56




Компания Facebook неожиданно для всех сообщила о выпуске двух «умных экранов» серии Portal, предназначенных для совершения аудио- и видеозвонков.

Первый продукт называется Portal Go. Он представляет собой отдельный дисплей с «начинкой» и собственным аккумулятором. Второе устройство получило название Portal+. Оно представляет собой обновленную версию ранее выпущенного «умного экрана» Portal+, но теперь получившего иной дизайн и дисплей меньшего размера.

Новые устройства оснащены фронтальной широкоугольной камерой с разрешением 12 Мп и встроенными динамиками.

Facebook выпустил еще один «умный экран» Portal Go с батарейным питанием


Portal Go использует 10-дюймовый дисплей с разрешением 1280x800 пикселей. Корпус имеет мягкие обводы и встроенную ручку для переноски. Имеется встроенный аккумулятор, который дает возможность использовать аппарат для звонков и смотреть с него стриминговые сервисы Spotify, Pandora, слушать музыку через iHeartRadio, работать с Zoom, Microsoft Teams и другими сервисами.

Facebook заявляет, что аккумулятор обеспечит до 5 часов разговора в режиме прямого видеозвонка через Messenger и до 14 часов работы аудиочата с выключенным экраном. Portal Go допускается использовать также в качестве цифровой фоторамки для показа снимков из Facebook и Instagram или с телефона.

Portal+, как и предшественник, имеет широкоугольную камеру с разрешением 12 Мп. Она способна автоматически отслеживать всех, кто находится в ее фокусе. Устройство может использоваться также как Bluetooth-динамик, теперь оно поддерживает Spotify и Pandora.

Размер дисплея нового Portal+ стал меньше - 14 дюймов (2140x1440 пикселей) взамен 15,6 дюйма у первого Portal+. У него также нет подставки, которая позволяет поворачивать дисплей из альбомной ориентации в портретную. В то же время многие предпочитают именно этот новый дизайн, поскольку он занимает меньше места на столе.

У обоих устройств есть шторка на видеокамере для обеспечения конфиденциальности. Есть также физические кнопки для отключения камеры и микрофона.

Portal Go будет продаваться по цене 199 долларов (14 500 руб.), а новый Portal+ получит ценник 349 долларов (25 400 руб.).



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