РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Появились подробности о новых видеокартах Nvidia GeForce RTX 30 SUPER

22 сентября 2021, 16:15




Компания NVIDIA продолжает развивать линейку настольных видеокарт RTX 30. Если верить последним слухам, производитель намерен выпустить дополнительную серию моделей RTX 30 SUPER, которая станет промежуточным звеном между Ampere и Lovelace.

Судя по всему, компания готова добавить немного производительности уже существующим моделям, чтобы сделать переход от одной серии к другой более плавным.

Появились подробности по будущей линейке NVIDIA RTX 30 SUPER


В линейке NVIDIA RTX 30 SUPER будет представлено четыре видеокарты: 3060S, 3070S, 3080S и 3090S. Все эти модели попадут в настольную серию RTX 30.



Предполагается, что новые видеокарты выйдут в начале 2022 года, но точная дата еще не объявлена.

Появились подробности по будущей линейке NVIDIA RTX 30 SUPER


Первая информация о Nvidia GeForce RTX 3080S появилась еще во время недавней презентации моноблока HP Envy 34 AIO PC, конфигурация которого предусматривает установку именно этой видеокарты.

Появились подробности по будущей линейке NVIDIA RTX 30 SUPER

HP Envy 34 AIO PC


Nvidia RTX 3080 SUPER будет использовать GPU с 8960 ядрами CUDA. В то же время пока не уточняется, окажется ли это по-прежнему GA102 или произойдет переход на более мощный GPU GA103. Интересно отметить, что конфигурация памяти при этом останется такой же, как и у RTX 3080 Ti. Она будет включать 12 Гбайт буферной видеопамяти GDDR6X.

Появилась также информация о модели RTX 3070 SUPER. Предположительно, она получит такой же GPU с таким же числом ядер CUDA что и RTX 3070, но видеопамять будет обновлена до GDDR6X.

Определенно, самый интересный экземпляр в новой линейке SUPER - это RTX 3060 SUPER. Она получит большее, чем у RTX 3060 Ti число ядер CUDA: 5632 против 4864 ядра, а это косвенно указывает на использование графического процессора GA104 вместо GA106.

Появились подробности по будущей линейке NVIDIA RTX 30 SUPER




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Intel провела парад дронов в честь своего нового бренда ARC
  • Все тайны NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti раскрыты
  • Водоблок Phanteks Glacier G6000 STRIX предназначен для видеокарт ASUS ROG STRIX и TUF RX 6800/6900
  • BaseMark: видеокарта ASUS DG1 отстала от популярной AMD Radeon HD 7850
  • В сеть просочилось видео теста уникальной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 48GB

    • следующая новость
    NNSA выбрало платформу Intel для оснащения суперкомпьютеров нового поколения

    предыдущая новость
    Facebook выпустил еще один «умный экран» Portal Go с аккумулятором

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed: первый пошёл Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка
    Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки Обзор Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed Лучший компьютерный корпус
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    22 сентября, 2021

    6,82-дюймовый Nokia G50 поддерживает 5G и работает на Snapdragon 480

    NNSA выбрало платформу Intel для оснащения суперкомпьютеров нового поколения

    Появились подробности о новых видеокартах Nvidia GeForce RTX 30 SUPER

    Facebook выпустил еще один «умный экран» Portal Go с аккумулятором

    Передача производства Arc Alchemist в TSMC должно принести победу Intel в конкуренции

    Игровой ноутбук Redmi G (2021) оснащен видеокартами NVIDIA RTX 3050/3060

    21 сентября, 2021

    NVIDIA готовится предоставить новую технологию сглаживания с глубоким обучением

    Цены на графические процессоры NVIDIA и AMD растут линейно уже больше месяца

    Флагманский смартфон OnePlus 9T не появится, OxygenOS и ColorOS сольются в одну ОС

    HP выпустила группу новых устройств под Windows 11

    Netflix вещает на скорости до 400 Гбит/с, используя AMD Epyc и адаптеры Mellanox

    iPhone 13 mini станет последним iPhone mini, но так ли он плох?

    20 сентября, 2021

    SilverStone представила тихий корпус SETA Q1 премиум-класса

    AU Optronics представила 85-дюймовую игровую ТВ-панель 4K с частотой обновления 240 Гц

    ВКонтакте перешла на экспериментальный сетевой протокол Google QUIC

    D-LINK начал поставки беспроводного маршрутизатора AC750 DIR-806A/R1 на российский рынок

    Графический процессор NVIDIA RTX 4090 будет работать на частоте 2,2 ГГц

    Анонс ZALMAN Acrux: два мощных блока питания премиум-класса

    В браузере Chrome появится информация о действующих формах защиты просмотра текущего сайта

    Индийский оператор Vi добился максимальной скорости 3,7 Гбит/с в ходе испытаний применения сетей 5G

    ССЫЛКИ