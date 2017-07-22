Компания NVIDIA продолжает развивать линейку настольных видеокарт RTX 30. Если верить последним слухам, производитель намерен выпустить дополнительную серию моделей RTX 30 SUPER, которая станет промежуточным звеном между Ampere и Lovelace.
Судя по всему, компания готова добавить немного производительности уже существующим моделям, чтобы сделать переход от одной серии к другой более плавным.
В линейке NVIDIA RTX 30 SUPER будет представлено четыре видеокарты: 3060S, 3070S, 3080S и 3090S. Все эти модели попадут в настольную серию RTX 30.
Let's make a summary. 3090S 10752 24GB G6X 3080S 8960 12GB G6X 3070S 5888 8G G6X 3060S 5632 12G G6 Although I doubt the specs of some of them and the name of 90S. 👀👀👀
Предполагается, что новые видеокарты выйдут в начале 2022 года, но точная дата еще не объявлена.
Первая информация о Nvidia GeForce RTX 3080S появилась еще во время недавней презентации моноблока HP Envy 34 AIO PC, конфигурация которого предусматривает установку именно этой видеокарты.
HP Envy 34 AIO PC
Nvidia RTX 3080 SUPER будет использовать GPU с 8960 ядрами CUDA. В то же время пока не уточняется, окажется ли это по-прежнему GA102 или произойдет переход на более мощный GPU GA103. Интересно отметить, что конфигурация памяти при этом останется такой же, как и у RTX 3080 Ti. Она будет включать 12 Гбайт буферной видеопамяти GDDR6X.
Появилась также информация о модели RTX 3070 SUPER. Предположительно, она получит такой же GPU с таким же числом ядер CUDA что и RTX 3070, но видеопамять будет обновлена до GDDR6X.
Определенно, самый интересный экземпляр в новой линейке SUPER - это RTX 3060 SUPER. Она получит большее, чем у RTX 3060 Ti число ядер CUDA: 5632 против 4864 ядра, а это косвенно указывает на использование графического процессора GA104 вместо GA106.
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