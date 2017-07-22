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NNSA выбрало платформу Intel для оснащения суперкомпьютеров нового поколения

22 сентября 2021, 19:37




Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) Министерства энергетики США объявило о выборе платформы Intel для оснащения суперкомпьютеров, предназначенных для обслуживания объектов критически важной инфраструктуры Управления. Как сообщает NNSA, для этих целей будут применяться суперкомпьютеры, выстроенные на базе процессоров Intel Xeon Scalable нового поколения, известных под кодовым наименованием Sapphire Rapids.

Обновление парка суперкомпьютеров проводится в рамках программы продления срока службы критически важной инфраструктуры NNSA. Для оснащения новой техникой Ливерморская национальная лаборатория NNSA заключила субподряд с Dell Technologies, которая будет осуществлять поставки вычислительных систем на базе Intel. Новые суперкомпьютеры будут развернуты в Tri-Labs NNSA (Ливерморская национальная лаборатория, в Лос-Аламосской национальной лаборатории и в Sandia National Laboratories.

NNSA выбрало платформу Intel для оснащения суперкомпьютеров нового поколения


Новые системы будут применяться для создания более мощных и энергоэффективных вычислительных систем, предназначенных для решения задач моделирования различных прикладных процессов.

Первоначальные поставки новых систем запланированы на середину 2022 года и продолжатся до 2025 года. Эти системы заменят существующие системы ASC, поставленные по контракту в 2015 году в рамках программы CTS-1. В скором будущем они должны быть выведены из эксплуатации.

Вычислительные системы, создаваемые в рамках программы CTS-2, будут включать в себя процессоры Intel Xeon Scalable нового поколения с серверами Dell EMC PowerEdge следующего поколения. Новые процессоры Xeon Scalable будут оптимизированы для высокопроизводительных вычислительных рабочих нагрузок, предусматривающих встроенные средства для ускорения прикладных задач, связанных с моделированием и симуляцией, применением искусственного интеллекта и высокопроизводительного анализа данных.



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