Компания HMD Global анонсировала выпуск модели Nokia G50 в серии G для 5G-смартфонов. Эксперты отмечают ее фирменный скандинавский дизайн, который традиционно используется для смартфонов под маркой Nokia. Ожидаемый датчик отпечатков пальцев находится сбоку, а задняя часть смартфона имеет матовый оттенок и фотоблок круглой формы.
Смартфон имеет 6,82-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (720х1640 пикселей). В его верхней части расположен V-образный вырез, где «скрывается» 8-мегапиксельная камера с цифровой стабилизацией. Яркость дисплея может доходить до 450 нит, цветовой охват составляет 70% по шкале NTSC.
Новый смартфон работает на чипсете Snapdragon 480 5G под управлением Android 11. Производитель обещает поставлять обновления ОС в течение двух лет и распространять ежемесячные обновления безопасности в течение трех лет.
Установленная 8-нм мобильная платформа представлена двумя разогнанными до 2 ГГц процессорными ядрами Kryo 540 и шестью такими же ядрами, работающими на «обычной» тактовой частоте 1,8 ГГц. Поддержка графики выстроена на базе процессора Adreno 619.
Комплект дополняют 4/6 Гбайта оперативной памяти LPDDR4x и основная память типа UFS 2.1 размером 64/128 Гбайт. Хранилище может быть расширено до 512 Гбайт за счет установки карты microSD.
На задней панели располагается основная камера с разрешением 48 Мп, светодиодная вспышка, сверхширокоугольная камера с разрешением 5 Мп и 2-мегапиксельный датчик глубины.
Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддерживающий быструю проводную зарядку мощностью 18 Вт.
Среди других отличительных признаков можно назвать 3,5 мм аудиоразъем и FM-радио. Корпус смартфона защищен от брызг по стандарту IP52.
Смартфон поддерживает работу в сетях 5G SA/NSA, а также более ранних стандартах сетей, включая Dual 4G VoLTE. Среди других беспроводных технологий можно назвать Wi-Fi 802.11 ac (2,4 + 5 ГГц), Bluetooth 5.0, GPS / ГЛОНАСС / Beidou. Имеется разъем USB Type-C.
Смартфон Nokia G50 продается по цене 269 долларов (19 600 руб.) за версию 4+64 Гбайт. Рекомендованная цена других моделей не сообщается. Продажи будут проходить в Великобритании и по всей Европе.