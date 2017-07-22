Компания Meizu объявила о выпуске сразу нескольких новых смартфонов, главная роль среди которых отведена Meizu 18X. Телефон работает под управлением Android 11 с обновленной оболочкой Flyme 9.2.
Meizu 18X представляет собой 6,67-дюймовый смартфон с AMOLED-дисплеем, имеющим разрешение FHD+ (2400х1080 пикселей), соотношение сторон 20:9 и яркость до 700 нит. Новый дисплей позволяет получать 10-битную глубину цвета, использует адаптивную частоту обновления до 120 Гц и поддерживает частоту дискретизации касания 360 Гц. Его возможности соответствуют требованиям HDR10+ на расширенный динамический диапазон при воспроизведении сцен. Поверхность дисплея защищена покрытием Corning Gorilla Glass 6.
Meizu 18X
В центральной части экрана находится отверстие под фронтальную камеру с разрешением 13 Мп и диафрагмой f/2.0. Дизайн телефона несколько отличается от традиционного для Meizu, зато имеет закругленные края и покрыт спереди и сзади стеклянным покрытием 2.5D.
Новый смартфон построен на базе 7-нм мобильной платформы Snapdragon 870 с одним ядром с тактовой частотой 3,2 ГГц, тремя ядрами на частоте 2,42 ГГц и четырьмя ядрами, работающими на частоте 1,8 ГГц. За поддержку графики отвечает ускоритель Adreno 650. Чипсет имеет интегрированный модуль поддержки сетей 5G SA/NSA.
Для такого мощного вычислительного комплекса установлена соответствующая память: 8/12 Гбайт ОЗУ на базе модулей LPDDR4X и основная память UFS 3.1 размером 128/256 Гбайт.
Смартфон оснащен 64-мегапиксельной основной камерой на базе сенсора Samsung GW3 с размером пикселя 0,8 мкм; эта камера отличается большими возможностями за счет широкой диафрагмы f/1,79 и объектива 6P. В комплект входит также 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с диафрагмой f/2,2 на базе сенсора Hi846 и 2-мегапиксельный датчик глубины.
Meizu 18X
Питание аппарата осуществляется от аккумулятора емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки Super mCharge мощностью 30 Вт, которая позволяет зарядить смартфон до 70% за 30 минут.
Телефон поддерживает также сети Dual 4G VoLTE, беспроводной доступ по Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.2, имеет поддержку GPS (L1 + L5) и NFC-чип. Для подключения установлен разъем USB Type-C.
Цены на Meizu 18X:
8+128 Гбайт - 401 доллар (29 200 руб.)
8+256 Гбайт - 432 доллара (31 500 руб.)
12+256 Гбайт - 463 доллара (33 700 руб.)
Meizu 18s и 18s Pro
Помимо нового смартфона Meizu 18X, компания выпустила также обновленные модели Meizu 18s и 18s Pro, которые пришли на смену Meizu 18 и 18 Pro. Главное отличие новых флагманских смартфонов - переход на обновленный чипсет Snapdragon 888+ взамен прежнего Snapdragon 888. Все телефоны работают под управлением Android 11, однако с обновленной оболочкой Flyme 9.2, устанавливаемой поверх базовой ОС.