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6,67-дюймовый флагман Meizu 18X выстроен на платформе Snapdragon 870

23 сентября 2021, 10:11




Компания Meizu объявила о выпуске сразу нескольких новых смартфонов, главная роль среди которых отведена Meizu 18X. Телефон работает под управлением Android 11 с обновленной оболочкой Flyme 9.2.

Meizu 18X представляет собой 6,67-дюймовый смартфон с AMOLED-дисплеем, имеющим разрешение FHD+ (2400х1080 пикселей), соотношение сторон 20:9 и яркость до 700 нит. Новый дисплей позволяет получать 10-битную глубину цвета, использует адаптивную частоту обновления до 120 Гц и поддерживает частоту дискретизации касания 360 Гц. Его возможности соответствуют требованиям HDR10+ на расширенный динамический диапазон при воспроизведении сцен. Поверхность дисплея защищена покрытием Corning Gorilla Glass 6.

6,67-дюймовый флагман Meizu 18X выстроен на платформе Snapdragon 870

Meizu 18X


В центральной части экрана находится отверстие под фронтальную камеру с разрешением 13 Мп и диафрагмой f/2.0. Дизайн телефона несколько отличается от традиционного для Meizu, зато имеет закругленные края и покрыт спереди и сзади стеклянным покрытием 2.5D.

Новый смартфон построен на базе 7-нм мобильной платформы Snapdragon 870 с одним ядром с тактовой частотой 3,2 ГГц, тремя ядрами на частоте 2,42 ГГц и четырьмя ядрами, работающими на частоте 1,8 ГГц. За поддержку графики отвечает ускоритель Adreno 650. Чипсет имеет интегрированный модуль поддержки сетей 5G SA/NSA.

Для такого мощного вычислительного комплекса установлена соответствующая память: 8/12 Гбайт ОЗУ на базе модулей LPDDR4X и основная память UFS 3.1 размером 128/256 Гбайт.

Смартфон оснащен 64-мегапиксельной основной камерой на базе сенсора Samsung GW3 с размером пикселя 0,8 мкм; эта камера отличается большими возможностями за счет широкой диафрагмы f/1,79 и объектива 6P. В комплект входит также 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с диафрагмой f/2,2 на базе сенсора Hi846 и 2-мегапиксельный датчик глубины.

6,67-дюймовый флагман Meizu 18X выстроен на платформе Snapdragon 870

Meizu 18X


Питание аппарата осуществляется от аккумулятора емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки Super mCharge мощностью 30 Вт, которая позволяет зарядить смартфон до 70% за 30 минут.

Телефон поддерживает также сети Dual 4G VoLTE, беспроводной доступ по Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.2, имеет поддержку GPS (L1 + L5) и NFC-чип. Для подключения установлен разъем USB Type-C.

Цены на Meizu 18X:

  • 8+128 Гбайт - 401 доллар (29 200 руб.)
  • 8+256 Гбайт - 432 доллара (31 500 руб.)
  • 12+256 Гбайт - 463 доллара (33 700 руб.)


6,67-дюймовый флагман Meizu 18X выстроен на платформе Snapdragon 870

Meizu 18s и 18s Pro

Помимо нового смартфона Meizu 18X, компания выпустила также обновленные модели Meizu 18s и 18s Pro, которые пришли на смену Meizu 18 и 18 Pro. Главное отличие новых флагманских смартфонов - переход на обновленный чипсет Snapdragon 888+ взамен прежнего Snapdragon 888. Все телефоны работают под управлением Android 11, однако с обновленной оболочкой Flyme 9.2, устанавливаемой поверх базовой ОС.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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