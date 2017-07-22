Компания Microsoft представила новый гибридный ноутбук Surface Laptop Studio, ставший самым мощным из всех, ранее созданных моделей серии. Он сочетает в себе мощь настольного компьютера, портативность ноутбука и позволяет реализовать творческие возможности, характерные для планшетов.
Многообразие применений обеспечивается за счет установки сверхпрочного шарнирного механизма Dynamic Woven Hinge, который позволяет трансформировать устройство в разные форматы. В конфигурации Laptop устройство может применяться для набора текста с полноценной клавиатуры и использованием сенсорной панели Precision Haptic. В формате Stage 14,4-дюймовый сенсорный дисплей PixelSense выдвигается вперед, что делает устройство удобным для игр, просмотра потокового видео и проведения презентаций. Если устройство сложить, то становится удобно пользоваться стилусом Surface Slim Pen 2, сенсорным экраном или тачпадом. Третий формат Studio позволяет использовать Surface Laptop Studio для письма вручную, набросков и других творческих занятий.
Surface Laptop Studio оснащен 14,4-дюймовым дисплеем PixelSense Flow с частотой обновления до 120 Гц. Разрешение - 2400х1600 пикселей, доступен 10-точечный мультитач. При соотношении сторон 3:2 его удобно применять для деловых прикладных задач, поддержка Dolby Vision открывает простор для отдыха и развлечений.
За производительность гаджета отвечает 4-ядерный процессор Intel Core i5-11300H 11-го поколения или 4-ядерный процессор Intel Core i7-11370H 11-го поколения с графикой Intel Iris Xᵉ и дополненный дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti с 4 Гбайт GDDR6 памяти (только для модели на базе i7). Объем оперативной памяти составляет 16/32 Гбайт (LPDDR4X); хранилище формируется на базе съемного твердотельного накопителя объемом 256 Гбайт / 512 Гбайт / 1 Тбайт / 2 Тбайт.
Установка аппаратного чипа TPM2.0 служит не только для корпоративной безопасности, но и совместимости с Windows 11. Есть поддержка BitLocker, защита корпоративного уровня с входом в систему с помощью Windows Hello, дополнительные средства усиленной аппаратной безопасности Windows.
Под клавиатурой устройства располагается специальная док-станция, в которой хранится стилус Surface Slim Pen 2; он удерживается на магнитах и заряжается, когда не используется. Новый стилус оказывает нулевое давление на поверхность и имеет сверхмалую задержку. Его обновленный наконечник, который стал более острым, позволяет точнее писать, накладывать тени и рисовать. Surface Slim Pen 2 использует новые возможности Windows 11, а специальный процессор Microsoft G6 позволяет обрабатывать тактильные сигналы, создавая ощущения как от работы с пером на бумаге.
Для работы с аудио имеются 3,5 мм разъем для наушников, два студийных микрофона и четыре динамика Omnisonic с Dolby Atmos. Их возможности дополняют датчик внешней освещенности, акселерометр, гироскоп, магнитометр. Вес нового устройства всего 1,74 кг (i5) / 1,82 кг (i7).
Беспроводная связь представлена в виде Wi-Fi 802.11 6 ax, Bluetooth 5.1, двух портов USB 4.0 с Thunderbolt 4 и одного Surface Connect. Аккумулятор на 58 Вт*ч обеспечивает до 18 часов (i5) / 19 часов (i7) работы без подзарядки при обычном использовании.
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