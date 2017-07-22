Как стало известно из официального источника проекта The European Processor Initiative (EPI), получены первые инженерные образцы тестовых чипов EPAC 1.0 RISC-V. Они уже доставлены в EPI, где были успешно проведены их первичные испытания.
European Processor Initiative - это европейский проект, который направлен на создание нового семейства процессоров с низким энергопотреблением, предназначенных для оснащения суперкомпьютеров, решения задач больших данных, использования в автомобильной промышленности и т.д. Отличительной особенностью этих процессоров является то, что их разработка и производство происходят только в Европе.
Проект объединяет 28 партнеров, представляющих 10 европейских стран. Неформальная цель проекта - добиться полной независимости стран ЕС в технологиях производства высокопроизводительных микросхем и создания инфраструктуры для высокопроизводительных вычислений (HPC).
Одно из ключевых направлений деятельности проекта EPI связано с разработкой и демонстрацией работоспособности технологических процессорных ядер на основе архитектуры RISC-V. На их основе будут разрабатываться энергоэффективные и высокопроизводительные ускорители EPAC (European Processor Accelerators).
В EPAC изучают возможности применения нескольких технологий ускорения, ориентированных на разные прикладные задачи. Например, полученный тестовый чип содержит четыре микроядра векторной обработки (VPU), выстроенных на базе Avispado RISC-V. Его разработкой занимается компания SemiDynamics. Ко всему прочему, в нем используется блок векторной обработки, разработанный суперкомпьютерным центром Barcelona Supercomputing Center и Загребским университетом.
На каждой пластине размещается базовый технологический узел и кэш-память L2. Этими разработками занимаются, соответственно, компании Chalmers и FORTH. Их подсистема призвана обеспечить согласованное состояние элементов памяти в системе.
В новый чип также входят два дополнительных ускорительных элемента: ускоритель Stencil and Tensor (STX), разработанный в лабораториях Fraunhofer IIS, ITWM и ETH Zürich, и вычислительный процессор для выполнения операций с переменной точностью (VRP), созданный силами CEA LIST. Все ускорители, размещаемые на общем кристалле, связаны между собой высокоскоростной сетью и технологией SERDES, разрабатываемой в EXTOLL.
Производством инженерных образцов занималась компания GLOBALFOUNDRIES. Она выпустила 143 образца микросхем EPAC с применением технологии GLOBALFOUNDRIES 22FDX, которая обеспечивает низкое энергопотребление.
Площадь каждого чипа составляет 26,97 мм². Внутри него содержится 14 млн вычислительных элементов (аналогов 93M Gate). В число этих элементов также входит 991 элемент памяти, упакованный по схеме FCBGA для работы на частоте 1 ГГц.
Доказательством работоспособности новых чипов стал листинг выполнения программы. Она запускалась на «голом железе» и отправляла в канал вывода традиционную фразу «Hello World!» на разных языках консорциумам EPI.
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