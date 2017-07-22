Microsoft представила новое устройство Surface Duo 2 с двумя дисплеями, работающее на платформе Android 11.
Гаджет отличается от предшественника более крупным AMOLED-экраном. Для работы двух дисплеев применяется технология PixelSense Fusion, позволяющая использовать их интерактивно, управляя как одним, так и двумя экранами одновременно.
Базовый 5,8-дюймовый AMOLED-дисплей имеет разрешение 1344х1892 пикселей и соотношение сторон 13:9. Он поддерживает технологию PixelSense, а его линиатура составляет 401 PPI. В раскрытом состоянии два дисплея формируют 8,3-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2688х1892 пикселей и соотношением сторон 13:9. Он поддерживает адаптивную частоту обновления 90 Гц, его цветовой охват соответствует 100% в системах SRGB и DCI-P3. Максимальная яркость дисплея составляет 800 нит. Поверхность защищена покрытием Corning Gorilla Glass Victus.
Аппаратная начинка гаджета представлена 5-нм мобильной платформой Snapdragon 888 5G с графическим процессором Adreno 660. Смартфон предусматривает оснащение 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и внутренней памятью UFS 3.1 размером 128, 256 или 512 Гбайт. Боковой датчик отпечатков пальцев обеспечивает работу системы безопасности.
На задней стороне одной из половинок расположен тройной блок камер, в число которых входит основная камера с разрешением 12 Мп и диафрагмой f/1,7, поддерживающая оптическую стабилизацию. Помимо нее, присутствуют также сверхширокоугольная камера с разрешением 16 Мп и диафрагмой f/2,2 и телеобъектив на 12 Мп с диафрагмой f/2,4 и поддержкой системы OIS. Последний обеспечивает 2-кратный оптический зум. Устройство позволяет вести запись видео 4K со скоростью до 60 кадр/сек. Для съемки в условиях плохой освещенности установлена двойная светодиодная вспышка.
На фронтальной стороне той же половинки расположена селфи-камера с разрешением 12 Мп и диафрагмой f/2.0.
Коммуникационный блок представлен поддержкой сетей 5G SA/NSA и 4G LTE, беспроводной связи Wi-Fi 802.11 6 ax (2,4/5 ГГц), Bluetooth 5.1, средств навигации GPS/ГЛОНАСС. Имеется также поддержка DisplayPort (через разъем USB-C) и модуль NFC.
Microsoft Surface Duo 2 получил батарею емкостью 4449 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 23 Вт.
Новое устройство имеет интеграцию с Microsoft 365 и Microsoft Teams и позволяет использовать любые два приложения Android одновременно. Среди поддерживаемых игр названа Asphalt 9: Legends.
Среди дополнительных аксессуаров упоминается стилус Surface Pen, который крепится к устройству на магните.
Цены на Microsoft Surface Duo 2: 1499,99 долларов (109 100 руб.) за версию с 128 Гбайт памяти, 1599,99 долларов (116 300 руб.) - с 256 Гбайт и 1799,99 долларов (130 800 руб.) - с 512 Гбайт памяти.
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