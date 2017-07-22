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Tesla принимает меры для снижения аварийности электромобилей на автопилоте

23 сентября 2021, 16:20




Компания Tesla сталкивается с многочисленными упреками в свой адрес, указывающие на ее недостаточное внимание к безопасности автомобилей. Поводом для них стала серия прошедших аварий.

Tesla принимает меры для снижения аварийности электромобилей на автопилоте


В ходе предварительных расследований, проведенных департаментом NHTSA при Министерстве транспорта США, были сделаны конкретные выводы. Отмечается, что «большинство инцидентов произошло после наступления темного времени суток и связаны с неправильной обработкой сигналов средств дорожной индикации или ее полного отсутствия. К их числу относятся включенные габаритные огни транспортных средств, сигнальные знаки, устанавливаемые нестационарные световые табло со стрелками, размещение дорожных конусов, которые указывают на прокладывание новых направлений движения и т.д.

Сообщается, что эти элементы дорожного информирования должны быть учтены автопилотом автомобилей Tesla либо в его системой круиз-контроля.

В ответ на громкое федеральное расследование, которое сейчас проводится в отношении Tesla, компания наконец-то решила принять меры по улучшению работы своей системы камер автопилота. Теперь они будут обнаруживать и обрабатывать информацию о мигающих огнях автомобилей службы экстренной помощи. Ожидается, что это позволит существенно снизить аварийность автомобилей Tesla на дорогах в будущем.

Изменения уже были внесены в обновленное онлайн-руководство для моделей Model 3 и Model Y.



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