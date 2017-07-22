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Бюджетный игровой смартфон iQOO Z5 работает на Snapdragon 778G и поддерживает 5G

23 сентября 2021, 21:34




Молодая китайская компания iQOO, основанная как стартап в Индии и появившаяся на международном рынке всего три года назад как дочернее предприятие Vivo, анонсировала сегодня новый смартфон iQOO Z5.

Компания iQOO выпускает недорогие модели, которые ориентированы на производительность. Этим она отличается от своего головного бренда Vivo, которая называет своим главным ориентиром качество камеры и аудио. Производительность отражает геймерскую направленность смартфонов iQOO.

Бюджетный игровой смартфон iQOO Z5 работает на Snapdragon 778G и поддерживает 5G


Новая модель оснащена 6,67-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением FHD+ (2400х1080 пикселей). Дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц и частоту дискретизации касания 240 Гц. По данным производителя, дисплей iQOO Z5 предоставляет 100% цветовой охват в соответствии с требованиями DCI-P3, удовлетворяет уровню HDR10, отражающему расширенный динамический диапазон при воспроизведении сцен, предоставляет поддержку технологии DC Dimming, которая позволяет снижать яркость дисплея для повышения комфорта, например, при чтении с экрана. Дисплей прошел сертификацию TUV Rheinland, что гарантирует низкий уровень вредного излучения синего света, оберегая тем самым зрение владельца. Благодаря удачному дизайну, соотношение экрана к корпусу составляет 91,36%.

Телефон работает на 6-нм мобильной 8-ядерной платформе Snapdragon 778G, оснащенной процессорными ядрами Kryo 670 с частотой 2,4 ГГц (4 ядра) и 1,8 ГГц (4 ядра). За поддержку графики отвечает процессор Adreno 642L.

Аппаратный комплекс охватывает также поддержку памяти, представленной в виде ОЗУ размером 8/12 Гбайт типа LPDDR5 и основной памяти UFS 3.1 размером 128/256 Гбайт. Для сохранения высокой производительности смартфон оснащен крупной охлаждающей поверхностью VC размером 28837 мм². По данным производителя, она позволяет значительно (до 12 °C) понизить температуру внутри телефона.

Бюджетный игровой смартфон iQOO Z5 работает на Snapdragon 778G и поддерживает 5G


Телефон оснащен 64-мегапиксельной основной камерой с диафрагмой f/1,79 на базе сенсора Samsung GW3. В комплект входит также сверхширокоугольная 8-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2,2 и углом обзора 119° и 2-мегапиксельная макрокамера с диафрагмой f/2,4. Для съемки при низком уровне освещения установлена светодиодная вспышка. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп и диафрагму f/2,45.

Смартфон работает в сетях 5G SA / NSA и Dual 4G VoLTE (а также более ранних типов), поддерживает беспроводные сети Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, средства геонавигации GPS / ГЛОНАСС / QZSS / Galileo. Имеется разъем USB Type-C.

Для питания установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядкой мощностью 44 Вт. Имеется также аудиоразъем 3,5 мм, стереодинамики уровня Hi-Res Audio.

Смартфон продается по цене:

  • 8+128 Гбайт - 293 доллара (21 300 руб.);
  • 8+256 Гбайт - 324 доллара (23 600 руб.);
  • 12+256 Гбайт - 355 доллара (25 800 руб.).




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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