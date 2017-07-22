Молодая китайская компания iQOO, основанная как стартап в Индии и появившаяся на международном рынке всего три года назад как дочернее предприятие Vivo, анонсировала сегодня новый смартфон iQOO Z5.
Компания iQOO выпускает недорогие модели, которые ориентированы на производительность. Этим она отличается от своего головного бренда Vivo, которая называет своим главным ориентиром качество камеры и аудио. Производительность отражает геймерскую направленность смартфонов iQOO.
Новая модель оснащена 6,67-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением FHD+ (2400х1080 пикселей). Дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц и частоту дискретизации касания 240 Гц. По данным производителя, дисплей iQOO Z5 предоставляет 100% цветовой охват в соответствии с требованиями DCI-P3, удовлетворяет уровню HDR10, отражающему расширенный динамический диапазон при воспроизведении сцен, предоставляет поддержку технологии DC Dimming, которая позволяет снижать яркость дисплея для повышения комфорта, например, при чтении с экрана. Дисплей прошел сертификацию TUV Rheinland, что гарантирует низкий уровень вредного излучения синего света, оберегая тем самым зрение владельца. Благодаря удачному дизайну, соотношение экрана к корпусу составляет 91,36%.
Телефон работает на 6-нм мобильной 8-ядерной платформе Snapdragon 778G, оснащенной процессорными ядрами Kryo 670 с частотой 2,4 ГГц (4 ядра) и 1,8 ГГц (4 ядра). За поддержку графики отвечает процессор Adreno 642L.
Аппаратный комплекс охватывает также поддержку памяти, представленной в виде ОЗУ размером 8/12 Гбайт типа LPDDR5 и основной памяти UFS 3.1 размером 128/256 Гбайт. Для сохранения высокой производительности смартфон оснащен крупной охлаждающей поверхностью VC размером 28837 мм². По данным производителя, она позволяет значительно (до 12 °C) понизить температуру внутри телефона.
Телефон оснащен 64-мегапиксельной основной камерой с диафрагмой f/1,79 на базе сенсора Samsung GW3. В комплект входит также сверхширокоугольная 8-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2,2 и углом обзора 119° и 2-мегапиксельная макрокамера с диафрагмой f/2,4. Для съемки при низком уровне освещения установлена светодиодная вспышка. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп и диафрагму f/2,45.
Смартфон работает в сетях 5G SA / NSA и Dual 4G VoLTE (а также более ранних типов), поддерживает беспроводные сети Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, средства геонавигации GPS / ГЛОНАСС / QZSS / Galileo. Имеется разъем USB Type-C.
Для питания установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядкой мощностью 44 Вт. Имеется также аудиоразъем 3,5 мм, стереодинамики уровня Hi-Res Audio.