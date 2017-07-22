Китайская компания Genesis, выпускающая разнообразные аксессуары для геймеров, объявила о выпуске игровой мыши Krypton 290 с оптическим датчиком, имеющим разрешение от 200 до 6400 dpi.
Игровая мышь Genesis Krypton 290 отличается малым весом (99 г) и имеет симметричную форму. Она оснащена семью программируемыми кнопками, для настройки которых предоставляется специальная утилита от производителя. С ее помощью можно не только назначить определенные действия кнопкам, но и записать макросы, изменить настройки системы подсветки. Все параметры сохраняются во встроенной памяти, что позволяет возвращаться к ним многократно.
При выборе цветовой раскраски доступны 16 млн цветов. С их помощью можно подсвечивать игровое колесо, расположенный на верхней поверхности логотип, управлять светодиодами, которые проложены вдоль основания корпуса мыши.
Корпус имеет эргономичные обводы. Их RGB-подсветка поддерживает фирменный эффект PRISMO, когда отсвет каждой точки переливается всеми цветами радуги.
По данным производителя, переключатели мыши гарантируют долговечность в 10 млн нажатий. Установленный оптический датчик имеет шесть уровней чувствительности, минимальный 200 dpi, максимальный 6400 dpi. Выбранный уровень чувствительности отображается через специальный индикатор.
Поскольку мышь является игровой, то важное значение имеет максимальная скорость и ускорение, которые способны отследить датчики. Для мыши Genesis Krypton 290 максимальная скорость перемещения составляет 66 дюйм/сек (1,67 м/с), а ускорение может доходить до «астрономической» величины 22G.
Мышь Genesis Krypton 290 подключается к компьютеру с помощью плетеного кабеля длиной 1,8 м. Она совместима с Windows XP / Vista / 7/8/10, Linux, Android. Рекомендованная цена 23,99 доллара (1750 руб.).