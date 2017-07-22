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Piaggio Gitamini - компактный робот для перевозки грузов от известного итальянского бренда

23 сентября 2021, 22:54




Компания Piaggio Fast Forward, являющаяся подразделением известной итальянской компании Piaggio, выпускающей мотороллеры и мотоциклы, объявила о выпуске второго в своей линейке грузового робота, Робот получил название Gitamini и представляет собой уменьшенную копию первой модели аналогичного, но более крупного грузового робота Gita.

Конструкционно робот Gitamini представляет собой мобильное грузовое устройство. Оно имеет два больших колеса и вместительный внутренний контейнер, где можно разместить различный груз. Робот управляется автоматически с помощью встроенного компьютера и системы машинного зрения. Она способна распознать владельца и следовать за ним как собачка.

Piaggio Gitamini - компактный робот для перевозки грузов от известного итальянского бренда


Новый робот способен перевозить груз весом до 10 кг, помещенный внутри закрывающегося контейнера. Вес самого робота Gitamini составляет 12,7 кг. Его питание производится от встроенного аккумулятора, запас хода от одной зарядки составляет 33,8 км. Его предшественник, робот Gita, имеет более крупный вес (18 кг), но запас хода у него меньше и составляет 19,3 км.

Для ориентации на местности робот оснащен большим количеством камер и датчиков. Они позволяют ему точно оценивать местность и выбирать наилучший путь для перемещения вслед за хозяином. В отличие от Gita, в новой модели значительно расширены функциональные возможности радара.

Чтобы «приручить» робота Gitamini, надо встать перед ним и нажать на специальную кнопку. Робот распознает владельца и после этого следует за ним по пятам. При необходимости, внутренний багажник можно запереть.



У робота нет противоугонных датчиков, кроме механизма блокировки замка багажника. Это сделано специально. В компании-производителе утверждают, что робот постоянно находится рядом с владельцем, поэтому усложнять его дополнительными антивандальными элементами нет необходимости.

В то же время эксперты скептично восприняли цену нового робота, которая составляет 1850 долларов (134 700 руб.). По их оценкам, найти покупателей на такое устройство будет непросто. Отмечается, что робот не может самостоятельно подниматься или спускаться по лестницам, ему будет сложно преодолевать крутые подъемы и спуски. В то же время производитель надеется, что облегченная модель Gitamini найдет своего покупателя.



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