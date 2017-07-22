Компания HUAWEI объявила о выпуске двух новых смартфонов nova 9 и nova 9 Pro. Оба телефона оснащены близкими по размеру OLED-дисплеями - 6,57 и 6,72 дюйма соответственно - с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации касания 300 Гц, поддержкой 1,07 млрд цветов и широкой цветовой гаммой, отвечающей требованиям DCI-P3.
HUAWEI nova 9 Pro отличается более изысканным дизайном с изогнутыми краями. Бо́льшая диагональ (6,72 дюйма) позволяет иметь бо́льшее разрешение (2676x1236 пикселей), тогда как модель HUAWEI nova 9, имея диагональ 6,57 дюйма и формально то же разрешение FHD+, фактически демонстрирует «только» 2340х1080 пикселей - разница не катастрофическая, но весьма заметная.
nova 9 Pro
Аппаратная начинка у обеих моделей похожа. Она построена на 6-нм мобильной платформе Snapdragon 778G на базе процессорных ядер Kryo 670 - 4 ядра на частоте 2,4 ГГц и 4 ядра на 1,8 ГГц. Поддержка графики обеспечена за счет графического процессора Adreno 642L. Конфигурация памяти у обоих смартфонов также одинаковая: 8 Гбайт ОЗУ и 128 / 256 Гбайт основной памяти.
Программная оболочка ожидаемо построена на базе новой версии мобильной ОС Harmony OS 2. По этой же причине телеком-поддержка ограничена только сетями 4G.
nova 9
Похожа и конфигурация камеро смартфонов. Они оснащены 50-мегапиксельной основной камерой RYYB с диафрагмой f/1.9, 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с диафрагмой f/2,4, 2-мегапиксельной камерой для макросъемки с диафрагмой f/2,4 и 2-мегапиксельным датчиком глубины, который позволяет правильно устанавливать глубину резкости.
nova 9 Pro
Разница в фото наблюдается только у селфи-камер гаджетов. В HUAWEI nova 9 установлена 32-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой f/2.0 внутри элегантной дырки в центре экрана, тогда как в версии Pro, кроме основной селфи-камеры появляется еще и дополнительная сверхширокоугольная 32-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2,4.
В комплекте со смартфонами поставляются аккумуляторы емкостью 4300 мАч и 4000 мАч соответственно. Модель Pro поддерживает быструю проводную зарядку SuperCharge мощностью 100 Вт, которая позволяет полностью зарядить телефон всего за 20 минут; Nova 9 использует быструю проводную зарядку SuperCharge мощностью 66 Вт.