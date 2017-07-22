Европейская комиссия внесла официальный законопроект, согласно которому USB Type-C должен стать обязательным портом для зарядки всех устройства, которым требуется проводная зарядка. По сути, это требование распространяется на все смартфоны, планшеты, игровые консоли, фотокамеры, наушники и другие мобильные устройства.
Наряду с этим, законодатели также предложили отделить продажу зарядных устройств от продажи гаджетов и реализовывать их отдельно. По их мнению, это сократит количество выпускаемых зарядных устройств, которые часто накапливаются у потребителей. В результате должны снизиться объемы отходов электротехнических устройств.
Основная цель законопроекта, как утверждают его инициаторы - это сокращение количества производимых отходов электротехнических устройств. Когда устройства, производимые разными компаниями, поддерживают разные стандарты портов зарядки, которые несовместимы друг с другом, то пользователям приходится иметь отдельное зарядное устройство для каждого купленного гаджета. Это нерационально, и новый законопроект призван устранить такую ошибку.
Как считают разработчики законопроекта, решение проблемы состоит в том, чтобы использовать единый порт зарядки для всех устройств. Таким портом Еврокомиссией был выбран стандарт USB Type-C.
Очевидно, что некоторые компании, которые не используют USB-порт для зарядки, высказали свое недовольство новым законопроектом. Его главным противником выступает Apple. Как известно, она придерживается разъема Lightning в своих смартфонах iPhone, включая последнюю серию iPhone 13.
В интервью Reuters представитель Apple заявил, что строгое регулирование, предусматривающее использование только одного типа разъема, сдерживает инновации и не поощряет их. Принятие такого закона нанесет вред потребителям в Европе и во всем мире.
Второе требование нового законопроекта касается выделения зарядных устройств из комплекта поставки мобильных устройств. Законодатели связывают это требование с тем, что у большинства пользователей уже есть в распоряжении аналогичное зарядное устройство от предыдущего гаджета. В результате этого образуется около 11 тысяч тонн отходов, которые отправляются на свалку или не используются.
Новый законопроект Еврокомиссии должен быть одобрен странами-членами ЕС и внесен в законодательства стран ЕС. После этого компаниям будет предоставлено 2 года (24 месяца) на изменение своей политики.