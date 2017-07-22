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Анонс Realme Narzo 50A: доступный смартфон с мощным аккумулятором

24 сентября 2021, 14:10




Компания Realme выпустила новый смартфон Narzo 50A, который пришел на смену популярной сейчас на российском рынке модели Narzo 30A - она продается по цене от 11 000 до 12 000 руб.

Как и предыдущая модель линейки, новый смартфон Realme Narzo 50A оснащен 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с невысоким разрешением HD+ (1600х720 пикселей) и соотношением площади экрана к передней панели в 88,7%. Яркость экрана - до 570 нит.

Новый бюджетный 6,5-дюймовый смартфон Realme Narzo 50A пришел на смену популярному Narzo 30A


Как и раньше, новый Realme Narzo 50A построен на 12-нм чипсете MediaTek Helio G85, в состав которого входят два процессорных ядра Cortex-A75 (2 ГГц), шесть ядер Cortex-A55 (2 ГГц) и графический процессор ARM Mali-G52 2EEMC2, работающий на частоте до 1000 МГц. В связке с ними установлены 4 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и внутренняя память (eMMC 5.1) емкостью 64/128 Гбайт, расширяемая с помощью карты microSD. Смартфон работает под управлением Android 11 с интерфейсом Realme UI 2.0.

Новая модель оснащена 50-мегапиксельной основной камерой с сенсором Samsung JN1 и диафрагмой f/1,8 и 2-мегапиксельной монохромной камерой с диафрагмой f/2,4. Есть также 2-мегапиксельная камера для макросъемки с диафрагмой f/2,4. Фронтальная селфи-камера имеет разрешение 8 Мп и размещается в вырезе-«капельке». Изменения по сравнению с предшественником значительные: основная камера у Realme Narzo 30A имела разрешение всего 13 Мп.

Главное достоинство смартфона - это его емкая батарея на 6000 мАч. Она дает 52 часа разговоров, 27 часов просмотра потокового видео или 10 часов непрерывных игр. Помимо этого, батарея поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт через порт USB Type-C и обратную зарядку. Все, что было хорошего в прошлом, сохранилось и в новой модели.

Смартфон работает в сетях 4G VoLTE, поддерживает Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5, GPS / ГЛОНАСС / Beidou, имеет разъем USB Type-C.

Новый бюджетный 6,5-дюймовый смартфон Realme Narzo 50A пришел на смену популярному Narzo 30A


Realme narzo 50A будет продаваться по цене около 11 500 рублей за конфигурацию в 4 Гбайт ОЗУ и хранилищем данных на 64 Гбайт. Устройство с 4+128 Гбайт памяти получит ценник в 12 500 рублей. Т.е. цены также остались на уровне предыдущей модели.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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