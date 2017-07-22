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Стартовали продажи iPhone 13: спрос группируется вокруг премиальных моделей линейки

24 сентября 2021, 15:12




С сегодняшнего дня начались продажи новых смартфонов серии iPhone 13. Предзаказ на них можно было оставить еще 22 сентября, причем как сообщает ТАСС, ссылаясь на представителей крупных ретейлеров и сотовых операторов, спрос на новые модели в России оказался выше, чем годом ранее у предыдущего поколения телефонов. Значительная часть предзаказов приходится на старшие модели iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, в то время как интерес покупателей к младшим iPhone 13 и iPhone 13 mini ощутимо ниже.

Стартовали продажи iPhone 13: спрос группируется вокруг премиальных моделей в линейке


В мире наблюдается аналогичная картина. Как сообщает аналитик инвестиционного банка Wedbush Дэниел Айвс, заказы на iPhone 13 уже примерно на 20% опережают объемы, которые наблюдались в отношении предыдущего модельного ряда iPhone 12. Спрос на iPhone 13 выглядит «устойчивым»: только в Китае предварительно было собрано около 5-6 млн заказов.

Такие результаты на этапе предзаказов позволяют сделать прогноз, что, несмотря на существующие проблемы с цепочкой поставок, Apple может добиться более высоких объемов продаж iPhone 13, чем при запуске iPhone 12 в прошлом году.

Стартовали продажи iPhone 13: спрос группируется вокруг премиальных моделей в линейке


Как отмечает аналитик, основная часть заказов на iPhone смещается в сторону премиальных моделей, таких как iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Такая тенденция в конечном итоге способна породить более высокие показатели средней цены продажи (ASP). Это позволит Apple существенно упрочить свое положение на рынке.

В то же время отмечается, что интерес к премиальным моделям в мире во многом обусловлен не только возможностями самого смартфона, но и различными привлекательными вариантами финансирования продаж, а также агрессивными анонсами программ trade-in, позволяющими обменять старые модели на новые iPhone.

Apple рассчитывает поставить на рынок около 90 млн iPhone 13. Это на 10 млн выше поставок iPhone 12. По оценкам экспертов, Apple способна дополнительно разместить заказы на сборку 130-150 млн устройств.

Стартовали продажи iPhone 13: спрос группируется вокруг премиальных моделей в линейке


На оценках аналитиков также сказывается теоретическая модель «суперциклов», согласно которой пик продаж должен прийтись на 2022 год. Согласно предположениям по этой теоретической модели, около 250 млн человек из числа нынешних 975 млн пользователей iPhone, захотят поменять свой смартфон на более новый именно в период продаж iPhone 13.



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