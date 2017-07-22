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Kioxia обнародовала характеристики новых SSD-накопителей PCIe 5.0

24 сентября 2021, 16:32




Kioxia обнародовала первые детали, касающиеся разрабатываемого компанией твердотельного накопителя с интерфейсом PCIe Gen5. Пока он существует только как инженерный прототип. Анонс состоялся на саммите China Flash Memory Summit (CFMS), который в эти дни проходит в Китае.

Kioxia обнародовала характеристики новых SSD-накопителей PCIe 5.0


Как сообщает Kioxia, прототип нового SSD-накопителя корпоративного класса позволил достичь скорости последовательного чтения в 14 Гбайт/с, при этом скорость последовательной записи добралась до уровня 7 Гбайт/с. Это на 103% и 67% больше, чем показывал SSD-накопитель Kioxia CM6 с интерфейсом PCIe Gen4.

SSD показал более высокую производительность и в операциях чтения с произвольным доступом; она выросла на 79% при этом задержка на операциях чтения и записи сократилась на 77% и 50% соответственно.

Kioxia обнародовала характеристики новых SSD-накопителей PCIe 5.0


Вся информация, касающаяся SSD-накопителя нового поколения с интерфейсом PCIe Gen5, демонстрируются впервые.

В ближайшем будущем, возможно, к концу этого года, Kioxia собирается начать массовый выпуск нового 2,5-дюймового твердотельного накопителя. Он будет иметь форм-фактор EDSFF E3S, ориентированный на установку в серверах. Устройство уже полностью готово, но оно должно пройти процесс предварительной оценки поставщиками серверов. Массовое производство стартует после получения от них обратной связи.

Kioxia обнародовала характеристики новых SSD-накопителей PCIe 5.0


Первые твердотельные накопители Kioxia с интерфейсом PCIe Gen5 появятся в 2022 году. Они получат емкость от 1,6 до 30 Тбайт и будут выпускаться в рамках серии Kioxia CD7.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V. Kioxia CD6-V использует хорошо зарекомендовавшую себя 96-слойную 3D TLC память KIOXIA BiCS FLASH, оснащается производительным контроллером и поддерживает PCIe последнего поколения, значительно превосходя и без того удачную линейку CD5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V".

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