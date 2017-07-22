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Apple предупреждает: при покупке iPhone 13 необходимо срочно обновить его прошивку

24 сентября 2021, 17:49




Сегодня, когда начались продажи новых смартфонов iPhone 13, компания Apple опубликовала экстренный документ, в котором содержатся рекомендации ее службы поддержки.

Apple предупреждает: при покупке iPhone 13 необходимо срочно обновить его прошивку


В документе сообщается, что при покупке нового смартфона iPhone 13, а также планшетов iPad девятого поколения или iPad mini шестого поколения и последующем восстановлении контента с прежних устройств на новых гаджетах можно столкнуться с ошибкой, возникающей при обработке и восстановлении контента из резервной копии. В частности, Apple упоминает об ошибке, которая возникает с разделом Apple Music. Возможно, ошибки могут затронуть и другие разделы, но пока они не обнаружены.

В результате ошибки владельцы новых устройств iPad и iPhone могут столкнуться с ситуацией, когда им будет запрещен доступ к своему каталогу Apple Music, настройкам Apple Music или библиотеке синхронизации, которая должна появляться при восстановлении из резервной копии.

Apple предупреждает: при покупке iPhone 13 необходимо срочно обновить его прошивку


Чтобы решить эту проблему, Apple сообщает о необходимости предварительно обновить прошивки новых устройств. Для этого необходимо перейти в «Настройки» -> «Основные» -> «Обновление программного обеспечения».

Владельцам iPhone 13 необходимо первым делом установить первое обновление безопасности iOS 15. При этом Apple обращает внимание, что в описании обновления не упоминается необходимость его установки и для устранения ошибки, связанной с восстановлением каталога Apple Music из резервной копии.

Сообщается, что обнаруженная ошибка распространяется на следующие модели: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPad mini шестого поколения и iPad девятого поколения.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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