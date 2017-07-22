Компания Seagate начала разработки второго поколения технологии гибридной записи HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording) и уже в недалеком будущем намерена начать массовый выпуск жестких дисков емкостью до 30 Тбайт. Накопители нового поколения появятся на рынке в конце 2023 или в течение 2024 года. Они будут ориентированы на широкую аудиторию, а не только на узкий корпоративный сегмент.
Разработка гибридной технологии термомагнитной записи (HAMR) ведется в Seagate с 1998 года, этим занимается ее подразделение Seagate Research. Аналогичные разработки могут вести также компании Fujitsu и Hitachi.
На первых порах ожидалось, что первые модели жестких дисков с технологией HAMR должны появиться на рынке в 2010-2013 годах. Однако сроки разработки затянулись, и первые экземпляры HAMR-дисков компания Seagate выпустила только в 2017 году; в конце 2018 года начались поставки их ограниченных партий ключевым партнерам.
Отличительной особенностью технологии HAMR является принцип работы. Он заключается в локальном нагреве лазером области записи поверхности пластин жесткого диска и их перемагничивания в процессе записи. Технология позволяет достичь теоретической плотности записи до 7,75 Тбит/см². При такой плотности на 3,5-дюймовых жестких дисках можно разместить до 50 Тбайт данных, а на 2,5-дюймовых накопителях - до 12 Тбайт.
Накопители HAMR первого поколения производились компанией Seagate в ограниченном количестве. По словам финансового директора Seagate Джанлуки Романо, жесткие диски HAMR емкостью 20 Тбайт впервые поступили в продажу в декабре 2020 года и были доступны для всех основных клиентов.
Выпускаемые HDD HAMR первого поколения емкостью 20 Тбайт имеют поверхностную плотность хранения, примерно равную 7,2 Тбит/см². Позднее была достигнута более высокая плотность записи в 16,8 Тбит/см². Ожидается, что к 2030 году плотность записи увеличится до 38,7 Тбит/см², что позволит создать 3,5-дюймовый жесткий диск, на который будет вмещаться до 100 Тбайт данных.
При разработке новых жестких дисков Seagate фокусируется на развитии двух направлений: технологии гибридной записи HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording) и технологии Multi Actuator, благодаря которой можно увеличивать емкость хранения на диске и повысить скорость передачи данных.
В 2026 году Seagate планирует вывести на рынок жесткие диски емкостью 50 Тбайт, что станет следующим шагом в ее миссии по выпуску HDD емкостью 100 Тбайт в течение следующих 10 лет.