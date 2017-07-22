Компания ViewSonic выпустила новый игровой монитор VX2882-4KP с разрешением 4K. Внешне он похож чем-то на офисный монитор Dell, что понравится не каждому. Однако такой дизайн становится все популярней в последнее время для игровых мониторов, и некоторые вендоры тоже выпускают свои модели с аналогичным дизайном.
Сразу необходимо отметить, что модель VX2882-4KP продается пока только в Японии и по довольно высокой цене 830 долларов (60 400 руб.). Эксперты считают, что это довольно много, и ждут, что после начала продаж на других рынках эта модель подешевеет.
Отмечается высокая частота обновления экрана, равная 150 Гц. Это немного выше, чем у большинства других моделей игровых 4K-мониторов, которые имеют частоту обновления 144 Гц. Есть и более выдающиеся 4K-мониторы, способные работать с частотой 160 Гц, но их всего две или три модели. В данном случае 150 Гц - это не особая настройка, когда монитор работает в разгонном режиме, а его официальная частота работы.
К сожалению, высокая частота обновления экрана является единственной выдающейся характеристикой новой модели. Компания ViewSonic оснастила VX2882-4KP панелью IPS, получив в результате яркость на уровне всего 300 нит и соответствие рейтингу HDR10. Такие характеристики не очень впечатляют на фоне того, что есть у конкурентов.
Более того, ViewSonic установила не «настоящую» IPS-панель с 8-битной поддержкой цвета, а панель с поддержкой 6-битного преобразования цвета и использованием технологии FRC (Frame Rate Control) для визуального повышения разрядности матрицы путем использования мерцающих пикселей. Такие технологии можно встретить только на дешевых моделях, к которым модель VX2882-4KP явно не относится, если судить по цене.
Сама компания ViewSonic утверждает, что использует немерцающую подсветку с низким уровнем синего света, т.е. все сделано для повышения экологического уровня монитора.
По слухам, дисплей VX2882-4KP совместим с игровыми приставками PS5. Это говорит о том, что эта модель получила одобрение со стороны Sony. Похоже, она также совместима с Xbox Series X / S.
Новый монитор оснащен двумя портами HDMI 2.1, двумя портами DP 1.4 и портом USB-C с режимом DP Alt, каждый из которых поддерживает частоту обновления до 150 Гц.
Монитор сертифицирован AMD FreeSync Premium.
К дополнительным возможностям относятся два разъема USB-A 3.2 и один порт USB-B 3.2. Есть также 3,5 мм аудиоразъем, разъем для питания от внешнего адаптера и пара встроенных динамиков мощностью 2 Вт.
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