Компания OPPO объявила о выпуске бюджетной модели умных часов OPPO Watch Free. Подчеркнуть принадлежность к этой категории призвано слово Free в наименовании модели. Однако оно указывает не на то, что часы раздаются бесплатно - они стоят 85 долларов (6 200 руб.), а на свободу, которую получает их владелец.
Часы имеют 1,75-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 280x456 пикселей. Экран поддерживает 100% цветовой охват по стандарту DCI-P3, а плотность пикселей составляет 326 PPI - меньше, чем у флагмана рынка, но для полевых условий применения более чем достаточно.
Главные функции умных часов OPPO - это контроль за активностью пользователя и предоставление ему рекомендаций. Для этих целей часы OPPO оснащены шестиосевым датчиком движения, оптическим датчиком контроля частоты пульса, оптическим датчиком уровня кислорода в крови и датчиком освещенности.
Этот арсенал позволяет реализовать более 100 спортивных режимов с автоматическим отслеживанием шести из них, включая бег, ходьбу, езду на велосипеде на открытом воздухе, плавание, работу с эллиптическим тренажером и гребным тренажером.
Новые часы способны вести круглосуточный мониторинг пульса, а также предоставляют расширенные функции для контроля сна с отслеживанием уровня содержания кислорода в крови. Часы способны выявлять признаки храпа во время сна и управлять подключенным телефоном для его записи и воспроизведения. Поддерживается модная сегодня функция оплаты через NFC, так что пользоваться часами OPPO можно даже в московском метрополитене.
Защищенность выражена в гарантии водонепроницаемости до 5 атм. Этими часами могут пользоваться дайверы-любители, которые редко погружаются под воду более чем на 5 м.
Для общения с внешним миром используется интерфейс Bluetooth 5.0. Часы совместимы с Android 6.0, iOS 10.0 и выше.
Питание осуществляется от батареи емкостью 230 мАч. Ее полного заряда достаточно для 14 дней использования. Для подзарядки на день работы достаточно 5 минут.