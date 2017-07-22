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OPPO анонсировала недорогие умные часы Watch Free для любителей спорта и путешествий

27 сентября 2021, 10:49




Компания OPPO объявила о выпуске бюджетной модели умных часов OPPO Watch Free. Подчеркнуть принадлежность к этой категории призвано слово Free в наименовании модели. Однако оно указывает не на то, что часы раздаются бесплатно - они стоят 85 долларов (6 200 руб.), а на свободу, которую получает их владелец.

OPPO анонсировали умные часы Watch Free бюджетной серии для любителей спорта и путешествий


Часы имеют 1,75-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 280x456 пикселей. Экран поддерживает 100% цветовой охват по стандарту DCI-P3, а плотность пикселей составляет 326 PPI - меньше, чем у флагмана рынка, но для полевых условий применения более чем достаточно.

Главные функции умных часов OPPO - это контроль за активностью пользователя и предоставление ему рекомендаций. Для этих целей часы OPPO оснащены шестиосевым датчиком движения, оптическим датчиком контроля частоты пульса, оптическим датчиком уровня кислорода в крови и датчиком освещенности.

Этот арсенал позволяет реализовать более 100 спортивных режимов с автоматическим отслеживанием шести из них, включая бег, ходьбу, езду на велосипеде на открытом воздухе, плавание, работу с эллиптическим тренажером и гребным тренажером.

Новые часы способны вести круглосуточный мониторинг пульса, а также предоставляют расширенные функции для контроля сна с отслеживанием уровня содержания кислорода в крови. Часы способны выявлять признаки храпа во время сна и управлять подключенным телефоном для его записи и воспроизведения. Поддерживается модная сегодня функция оплаты через NFC, так что пользоваться часами OPPO можно даже в московском метрополитене.

Защищенность выражена в гарантии водонепроницаемости до 5 атм. Этими часами могут пользоваться дайверы-любители, которые редко погружаются под воду более чем на 5 м.

OPPO анонсировали умные часы Watch Free бюджетной серии для любителей спорта и путешествий


Для общения с внешним миром используется интерфейс Bluetooth 5.0. Часы совместимы с Android 6.0, iOS 10.0 и выше.

Питание осуществляется от батареи емкостью 230 мАч. Ее полного заряда достаточно для 14 дней использования. Для подзарядки на день работы достаточно 5 минут.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed. Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed в компактном форм-факторе 65% предлагает сразу несколько возможностей беспроводного и проводного подключения, имеет индивидуальную RGB-подсветку каждой клавиши и выпускается в вариантах с переключателями Razer Green и Yellow. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed: первый пошёл".

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