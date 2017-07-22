Компания HONOR объявила о выпуске ноутбуков MagicBook V14 и MagicBook 16. Анонс состоялся в Китае, но модели этой марки активно продаются и в России, поэтому, возможно, они скоро могут появиться и на отечественном рынке.
Ноутбук HONOR MagicBook V14 оснащен 14,2-дюймовым сенсорным LTPS-дисплеем с классическим для деловых моделей соотношением сторон 3:2. Применяемая технология LTPS похожа на более часто встречающуюся IPS, но отличается более высокой отзывчивостью. Получаемое разрешение 2,5K имеет по факту показатели 2520х1680 пикселей, частота обновления составляет 90 Гц, коэффициент контрастности - 1500:1, яркость до 400 нит.
Ноутбук оснащен процессорами Core i5/i7 11-го поколения. В первом варианте (Core i5-11320H) он работает на частоте 3,2 ГГц, имея возможность разгона до 4,5 ГГц, во втором (Core i7-11390) - на 3,4/5 ГГц. В обеих конфигурациях доступна встроенная графика Intel Xe, но опционально может быть установлена также дискретная видеокарта GeForce MX450.
Ноутбук комплектуется 16 Гбайт двухканальной оперативной памяти DDR4-4266 и PCIe NVMe SSD на 512 Гбайт. Корпус ноутбука изготовлен из алюминиевого сплава, имеются четыре динамика и четыре направленных микрофона.
Для питания используется аккумулятор емкостью 60 Вт*ч. Его мощности достаточно для воспроизведения видео в течение до 15 часов, просмотра веб-страниц - до 11,8 часов. Быстрая зарядка позволяет зарядить ноутбук за 30 минут примерно до 45%.
Внутри ноутбука установлены две тепловые трубки и S-образный вентилятор, уровень шума которого составляет всего 22 дБ. Это достигается благодаря малому количеству лопастей. Имеется 5-мегапиксельная широкоугольная веб-камера, инфракрасная камера для работы при слабом освещении, клавиатура с ходом клавиш 1,5 мм и большой тачпад. Датчик отпечатков пальцев встроен в кнопку питания.
Старшие модели HONOR MagicBook 16 и 16 Pro оснащены более крупным 16,1-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей. Эта модель более похожа на «домашнюю» или «выездную» за счет более «кинематографического соотношения сторон 16:9. Частота обновления составляет 144 Гц, контрастность - 1000:1, яркость до 300 нит. Обеспечена поддержка 100% цветовой гаммы sRGB.
Основное отличие между старшими моделями - это выбор между встроенной графикой и дискретной. Обе модели (MagicBook 16
и MagicBook 16 Pro) комплектуются процессорами AMD Ryzen 5/7 серии 5000. Для версии MagicBook 16 Pro появляется также установка дискретнй графики на базе GTX 1650 или RTX 3050. Обе модели имеют по 16 Гбайт оперативной памяти и 512 Гбайт SSD-накопитель.
Обе модели оснащаются аккумулятором емкостью 56 Вт*ч, достаточным для воспроизведения видео / просмотра веб-страниц до 8 часов. Быстрая зарядка мощностью 135 Вт позволяет зарядить ноутбук до 85% за 1 час.
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