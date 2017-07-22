Компания iQOO выпустила новый недорогой смартфон iQOO Z5 5G.
iQOO Z5 5G имеет 6,67-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением FHD+ (2400х1080 пикселей) и соотношением площади экрана к передней панели в 91,36%. Он поддерживает частоту обновления 120 Гц, частоту дискретизации касания 240 Гц, имеет цветовой охват 100% DCI-P3, отвечает требованиям HDR 10 и предоставляет поддержку технологии DC Dimming. Телефон прошел сертификацию TUV Rheinland, отражающей низкий уровень излучения в синей части спектра.
Смартфон работает на 6-нм мобильной платформе с 4 ядрами Kryo 670 с тактовой частотой 2,4 ГГц и 4 ядрами Kryo 670 на частоте 1,8 ГГц. Поддержка графики предоставляется за счет графического процессора Adreno 642L. Эта система работает в паре с 8/12 Гбайт оперативной памяти и 128/256 Гбайт хранилища UFS 3.1.
Основная камера смартфона на базе сенсора Samsung GW3 имеет разрешение 64 Мп и диафрагму f/1,79. Помимо нее установлен сверхширокоугольный объектив с разрешением 8 Мп, углом обзора 119° и диафрагмой f/2,2, а также камера для макросъемки с разрешением 2 Мп и диафрагмой f/2,4. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп и диафрагму f/2,45.
Для охлаждения смартфона используется система теплоотводящих пластин с общей площадью 28837 мм². По данным производителя, она позволяет значительно (до 12 °C) понизить температуру внутри телефона.
Смартфон работает в сетях 5G SA / NSA и Dual 4G VoLTE, поддерживает Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, средства геонавигации GPS / ГЛОНАСС / QZSS / Galileo. Имеется разъем USB Type-C.
Для питания установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 44 Вт. Имеется также аудиоразъем 3,5 мм, стереодинамики уровня Hi-Res Audio.
IQOO Z5 5G будет продаваться по цене около 24 000 руб. за версию с 12+128 Гбайт памяти, и 27 000 руб. за конфигурацию с 12+256 Гбайт памяти.