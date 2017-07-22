Анонимные представители MSI «выдали» дату официального анонса серии настольных процессоров Intel Alder Lake-S. Слухи расползлись в результате промо-акции MSI в отношении предоставления бесплатного комплекта обновления для системных плат серии MSI LGA1700. Несложные «расчеты» позволили выяснить, что назначенная им дата «4 ноября» является ни чем иным, как днем официального анонса нового поколения настольных процессоров Intel Core 12-го поколения.
История получилась почти детективной. Сначала MSI объявила о готовящемся бесплатном обновлении для своих системных плат в исполнении Intel LGA1700 и их кулеров Coreliquid. В опубликованном пресс-релизе нет никакой даты, но в заявке на получение бесплатного комплекта упоминалось именно 4 ноября.
Форма заявки на получение комплекта обновления MSI LGA1700. Источник: MSI
После этого эксперты стали опрашивать свои источники в отрасли и смогли выяснить, что именно 4 ноября должны появиться новые процессоры Intel Alder Lake-S. Эта информация была получена ими под эмбарго в качестве даты официального начала продаж. Поскольку эксперты задавали вопросы слишком явно, то у представителей отрасли не было иной возможности, кроме как «выдать тайну» под условием анонимности.
Эту новость дополнил Усман Пирзада (издание Wccftech). Он заявил, что предварительные заказы начнут принимать на неделю раньше официального запуска, сразу после мероприятия Intel Innovation.
В то же время отмечается, что 4 ноября привязано к дате эмбарго на выпуск процессоров Intel Alder Lake-S. Сведений о начале продаж совместимых материнских плат пока нет. В то же время весьма вероятно, что они появятся вместе с процессорами.
Предположительно, 4 ноября должны появиться как минимум три новых процессора: Core i9-12900K, Core i7-12700K и Core i5-12600K. Возможно, в тот же день будет объявлено о выпуске процессоров с индексом KF. Отличие серии KF в том, что эти продукты не имеют встроенной графики Xe.
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