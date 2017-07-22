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Раскрыты правила обозначения новых видеокарт Intel Arc

27 сентября 2021, 18:30




Первая серия новых видеокарт Arc Alchemist от компании Intel будет называться «Arc aXXX». В этом имени буква «a» символизирует слово «Alchemist» - официальное названию видеокарты на базе первое поколения графических процессоров Intel Arc.

Этой информацией поделился аноним с ником @momomo_us, который получил документ по своим каналам. В документе содержатся рекомендации Intel по наименованию будущих видеокарт Arc Alchemist. Новые правила сильно отличаются от тех, которыми пользуются NVIDIA и AMD в своих сериях NVIDIA GeForce RTX и AMD Radeon RX.

Пользуясь этими правилами, можно сразу понять, как будут называться будущие графические карты Intel. Для этого потребуется дорожная карта графических процессоров Intel: Arc aXXX, Arc bXXX, Arc cXXX и Arc dXXX. Первые буквы выставлены в соответствии с кодовыми наименованиями серий Battlemage, Celestial и Druid:

Раскрыты будущие правила обозначения графических процессоров Intel Arc


Теперь несколько слов о деталях. Новые наименования графических процессоров Intel будут слишком простыми. Очевидно, что это понравится не всем, но розничным продавцам, партнерам и системным интеграторам придется придерживаться именно этих правил.

Первое, на что обращается внимание в документе, это отсутствие в названиях характерных обозначений, таких как RTX, GTX или RX. Intel не будет вводить собственный «лейбл» и использовать его для обозначения графических процессоров. Названия будут выглядеть просто: одна буква и ряд цифр для обозначения поколения.

В частности, если в полном наименовании встречается название Intel, то в этом случае оно будет опускаться. Например, 12th Gen Intel Core processor wirh Arc graphics («процессор Intel Core 12-го поколения с графикой Arc»).

Раскрыты будущие правила обозначения графических процессоров Intel Arc

Именование графики Intel Arc серии A, Источник: @momomo_us


Помимо этого, Intel привела ряд примеров, которые иллюстрируют применение новых правил.

Раскрыты будущие правила обозначения графических процессоров Intel Arc


Intel официально подтвердила, что первое поколение дискретных видеокарт серии Arc появится в первом квартале 2022 года.

Раскрыты будущие правила обозначения графических процессоров Intel Arc




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