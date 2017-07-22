Первая серия новых видеокарт Arc Alchemist от компании Intel будет называться «Arc aXXX». В этом имени буква «a» символизирует слово «Alchemist» - официальное названию видеокарты на базе первое поколения графических процессоров Intel Arc.
Этой информацией поделился аноним с ником @momomo_us, который получил документ по своим каналам. В документе содержатся рекомендации Intel по наименованию будущих видеокарт Arc Alchemist. Новые правила сильно отличаются от тех, которыми пользуются NVIDIA и AMD в своих сериях NVIDIA GeForce RTX и AMD Radeon RX.
Пользуясь этими правилами, можно сразу понять, как будут называться будущие графические карты Intel. Для этого потребуется дорожная карта графических процессоров Intel: Arc aXXX, Arc bXXX, Arc cXXX и Arc dXXX. Первые буквы выставлены в соответствии с кодовыми наименованиями серий Battlemage, Celestial и Druid:
Теперь несколько слов о деталях. Новые наименования графических процессоров Intel будут слишком простыми. Очевидно, что это понравится не всем, но розничным продавцам, партнерам и системным интеграторам придется придерживаться именно этих правил.
Первое, на что обращается внимание в документе, это отсутствие в названиях характерных обозначений, таких как RTX, GTX или RX. Intel не будет вводить собственный «лейбл» и использовать его для обозначения графических процессоров. Названия будут выглядеть просто: одна буква и ряд цифр для обозначения поколения.
В частности, если в полном наименовании встречается название Intel, то в этом случае оно будет опускаться. Например, 12th Gen Intel Core processor wirh Arc graphics («процессор Intel Core 12-го поколения с графикой Arc»).
Именование графики Intel Arc серии A, Источник: @momomo_us
Помимо этого, Intel привела ряд примеров, которые иллюстрируют применение новых правил.
Intel официально подтвердила, что первое поколение дискретных видеокарт серии Arc появится в первом квартале 2022 года.
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