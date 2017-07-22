Компания Onebot, являющаяся подразделением крупного китайского холдинга Colourful Technology, выпустила настольный бизнес-компьютер моноблок onebot M24A1 All-in-One для профессиональных работников. Это - моноблок, оснащенный 6-ядерным 12-поточным процессором Intel Core i5-11400 11-го поколения с 16 Гбайтами оперативной памяти DDR4 и 512 Гбайтами хранилища на базе быстрого SSD-накопителя.
Моноблок оборудован крупным 23,8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FHD (1920x1080 пикселей). Дисплей обеспечивает 99% охват цветовой гаммы sRGB, способствующий точному отображению цветов. Его тонкая рамка подчеркивает стильный внешний вид. Толщина трех лицевых панелей составляет всего 1,8 мм, что создает панорамный эффект. Углы обзора составляют 178°. Эргономичная подставка поддерживает наклон от -5° до 20°.
Несмотря на внушительный размер экрана моноблок Onebot M24A1 отличается компактностью. Это позволяет эффективно использовать ограниченное пространство на рабочем столе, что характерно для типичной рабочей среды. В самой тонкой части толщина моноблока составляет менее 12 мм. Прочность такой конструкции обеспечивается за счет стильной металлической основы с полой подставкой для размещения кабелей. Габаритные размеры Onebot M24A1 - 541x330,3x56,4 мм.
Моноблок onebot M24A1 оснащен встроенной 2,0-мегапиксельной веб-камерой с разрешением 720p и двумя динамиками мощностью 3 Вт. Он также оснащен четырьмя портами USB 3.0 и двумя дополнительными портами USB 2.0 для подключения периферийных устройств.
Помимо подключения SD-карт, Onebot M24A1 предоставляет также возможность для чтения DVD-дисков. Имеется порт HDMI, через который можно подключить дополнительный дисплей для создания конфигурации с двумя мониторами.
Рекомендуемая розничная цена ПК onebot M24A1 AIO составляет 759 долларов (55 100 руб.).