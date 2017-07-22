Apple наложила неформальный запрет на нелицензионный ремонт iPhone 13. Такой вывод можно сделать после просмотра видео, связанного с заменой одной оригинальной дисплейной панели на другую оригинальную панель у смартфона iPhone 13.
Возможность простой замены кажется очевидной, если учесть модульность конструкции iPhone 13. Она позволяет легко снять, например, его дисплейный модуль даже в домашних условиях и поменять на новый. Но, как показал тест, после замены экрана iPhone 13 на новый, тем более сделанный сторонним производителем, перестает работать функция идентификации по лицу (Face ID), хотя дисплей нормально включается. Обойти идентификацию можно путем ввода пароля вручную, но Face ID работать не будет.
Даже если дисплей iPhone 13 будет заменен подлинным и оригинальным экраном iPhone 13, Face ID перестанет работать. В показанном видеоролике инженер поменял местами два оригинальных экрана iPhone 13, и в обоих случаях Face ID не работал после установки новых экранов.
В то же время, если исходный экран вернуть и установить с оригинальным iPhone 13, то работа Face ID восстановится, исключая, конечно, случай, если при переустановке были сделаны ошибки.
Видео указывает на то, что если если покупатель заменит дисплей iPhone 13 в сторонней ремонтной мастерской, не имеющей лицензии на свою деятельность от Apple и не связанной с ней через независимую глобальную систему Independent Repair Program, то воспользоваться функцией Face ID больше не удастся.
Apple уже давно сталкивается с критикой в сознательном создании препятствий сторонним ремонтным мастерским по ремонту ее продуктов. Apple даже специально выводит напоминание на экране в настройках, которое сообщает, что дисплей является «неоригинальным». То же самое происходит и в отношении установки «неоригинальных» камер.
В то же время Apple утверждает, что эти подсказки помогают информировать клиентов о том, что в их телефоне были установлены неоригинальные комплектующие. По сути, это является частью более комплексного плана Apple по обеспечению того, чтобы устройства клиентов ремонтировались и диагностировались только сертифицированными техническими специалистами компании.
Отчасти это также помогает бороться с установкой внутри аппаратов дополнительных устройств, которые не входят в стандартную комплектацию iPhone, т.е. эта функция защищает владельцев смартфонов от взлома и проникновения, помогает обеспечить их безопасность.