Из-за действий государственных органов Китая несколько местных контрактных производителей и поставщиков Apple временно приостановили свое производство. Причиной остановки, которая продлится несколько дней или недель, называют ввод китайским правительством новых правил. Они касаются введения новых правил использования электроэнергии в стране. По слухам, новые правила были введены правительством Китая, поскольку страна столкнулась с энергетическим кризисом.
Неожиданная остановка может иметь серьезные последствия для рынка. Apple только что выпустила новую серию iPhone 13, в мире наблюдается большой спрос на ее смартфоны, а количество невыполненных заказов растет. По этой причине сроки поставок новых гаджетов Apple продолжают сдвигаться.
Хотя ограничения затронули не всех поставщиков Apple, сообщается, что были остановлены фабрики, занятые на производстве таких комплектующих для iPhone 13, как материнские платы и динамики. Их производственные операции временно приостановлены на несколько дней.
Среди пострадавших называют также предприятие Eson Precision Engineering, дочернюю компанию Foxconn и ключевого поставщика Apple и Tesla. Ее деятельность приостановлена на неделю. Другая компания, Unimicron Technology, приостановила свое производство в двух городах до конца месяца.
Причину нарастания энергетического кризиса в Китае связывают с нехваткой угля и более жесткими стандартами на выброс отработанных газов в атмосферу. В то же время в стране сохраняется высокий спрос со стороны производителей на электроэнергию.
Это уже привело к резкому росту цен на уголь, который сейчас достиг рекордного уровня. Поскольку уголь является главным природным источником при производства электроэнергии на тепловых станциях, правительство Китая было вынуждено ограничить пользователей в потреблении электроэнергии.
Степень влияния происходящих отключений на производственные планы Apple пока неизвестна. Наряду с серией iPhone 13 компания Apple также выпустила, например, новые iPad, iPad Mini и Apple Watch Series 7. Энергетический кризис может отразиться также и на их поставках.