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Энергетический кризис в Китае заставил остановить работу производств Apple

28 сентября 2021, 10:04




Из-за действий государственных органов Китая несколько местных контрактных производителей и поставщиков Apple временно приостановили свое производство. Причиной остановки, которая продлится несколько дней или недель, называют ввод китайским правительством новых правил. Они касаются введения новых правил использования электроэнергии в стране. По слухам, новые правила были введены правительством Китая, поскольку страна столкнулась с энергетическим кризисом.

Неожиданная остановка может иметь серьезные последствия для рынка. Apple только что выпустила новую серию iPhone 13, в мире наблюдается большой спрос на ее смартфоны, а количество невыполненных заказов растет. По этой причине сроки поставок новых гаджетов Apple продолжают сдвигаться.

Энергетический кризис в Китае заставил остановить работу производств Apple на несколько дней/недель


Хотя ограничения затронули не всех поставщиков Apple, сообщается, что были остановлены фабрики, занятые на производстве таких комплектующих для iPhone 13, как материнские платы и динамики. Их производственные операции временно приостановлены на несколько дней.

Среди пострадавших называют также предприятие Eson Precision Engineering, дочернюю компанию Foxconn и ключевого поставщика Apple и Tesla. Ее деятельность приостановлена на неделю. Другая компания, Unimicron Technology, приостановила свое производство в двух городах до конца месяца.

Причину нарастания энергетического кризиса в Китае связывают с нехваткой угля и более жесткими стандартами на выброс отработанных газов в атмосферу. В то же время в стране сохраняется высокий спрос со стороны производителей на электроэнергию.

Это уже привело к резкому росту цен на уголь, который сейчас достиг рекордного уровня. Поскольку уголь является главным природным источником при производства электроэнергии на тепловых станциях, правительство Китая было вынуждено ограничить пользователей в потреблении электроэнергии.

Степень влияния происходящих отключений на производственные планы Apple пока неизвестна. Наряду с серией iPhone 13 компания Apple также выпустила, например, новые iPad, iPad Mini и Apple Watch Series 7. Энергетический кризис может отразиться также и на их поставках.



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