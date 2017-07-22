Компания Xiaomi представила TWS-наушники Xiaomi TWS 3 Pro. Внешне они напоминают Apple AirPod, что создает мнение о следовании тренду фаворита рынка. Однако у новой модели есть элементы, которые выделяют ее из числа конкурентов.
Xiaomi TWS 3 Pro стали первыми в мире TWS-наушниками с кодеком LHDC 4.0. Аудиокодек LHDC выделяется на фоне других своей низкой задержкой и высокой четкостью. Он прошел сертификацию на уровень Hi-Res Audio Wireless.
Это кодек обычно используется для воспроизведение мультимедийных файлов и считается одним из наиболее качественных среди кодеков для Android и iOS. Его разработкой занимались компании Savitech и Hi-Res Wireless Audio Union. Битрейт аудиокодека LHDC может доходить до 900 кбит/сек. Он поддерживает файлы с глубиной до 24 бит и частотой дискретизации до 96 кГц.
Поддержка кодека LHDC встречается подавляющим образом среди мобильных устройств Xiaomi и Huawei, где основанный на LHDC кодек присутствует под названием HWA. Его выбор обусловлен тем, что он позволяет снижать задержки звукового сигнала при беспроводной передаче. Благодаря этому, прослушивание музыки или просмотр видео проходят без серьезных потерь, которые обычно проявляются в виде неприятных помех при воспроизведении.
Xiaomi TWS 3 Pro поддерживают технологию адаптивного шумоподавления (Adaptive ANC) - впервые для TWS-наушиков этого бренда. Во время работы обеспечивается трехуровневое шумоподавление, учитывающее влияние окружающей среды и использующее режим повышения качества человеческого голоса. Наушники способны отсекать шумы на уровне до 40 дБ.
Xiaomi TWS 3 Pro поддерживает пространственное (или 360°) звучание. Для из зарядки их кейса используется порт Type-C. Наушники способны проработать до 6 часов без подзарядки при выключенном ANC.