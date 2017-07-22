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Анонс Xiaomi TWS 3 Pro: первые в мире TWS-наушники с поддержкой LDHC 4.0

28 сентября 2021, 14:03




Компания Xiaomi представила TWS-наушники Xiaomi TWS 3 Pro. Внешне они напоминают Apple AirPod, что создает мнение о следовании тренду фаворита рынка. Однако у новой модели есть элементы, которые выделяют ее из числа конкурентов.

Xiaomi TWS 3 Pro стали первыми в мире TWS-наушниками с кодеком LHDC 4.0. Аудиокодек LHDC выделяется на фоне других своей низкой задержкой и высокой четкостью. Он прошел сертификацию на уровень Hi-Res Audio Wireless.

Xiaomi выпустила первые в мире наушники TWS 3 Pro с LDHC 4.0


Это кодек обычно используется для воспроизведение мультимедийных файлов и считается одним из наиболее качественных среди кодеков для Android и iOS. Его разработкой занимались компании Savitech и Hi-Res Wireless Audio Union. Битрейт аудиокодека LHDC может доходить до 900 кбит/сек. Он поддерживает файлы с глубиной до 24 бит и частотой дискретизации до 96 кГц.

Поддержка кодека LHDC встречается подавляющим образом среди мобильных устройств Xiaomi и Huawei, где основанный на LHDC кодек присутствует под названием HWA. Его выбор обусловлен тем, что он позволяет снижать задержки звукового сигнала при беспроводной передаче. Благодаря этому, прослушивание музыки или просмотр видео проходят без серьезных потерь, которые обычно проявляются в виде неприятных помех при воспроизведении.

Xiaomi TWS 3 Pro поддерживают технологию адаптивного шумоподавления (Adaptive ANC) - впервые для TWS-наушиков этого бренда. Во время работы обеспечивается трехуровневое шумоподавление, учитывающее влияние окружающей среды и использующее режим повышения качества человеческого голоса. Наушники способны отсекать шумы на уровне до 40 дБ.

Xiaomi TWS 3 Pro поддерживает пространственное (или 360°) звучание. Для из зарядки их кейса используется порт Type-C. Наушники способны проработать до 6 часов без подзарядки при выключенном ANC.

Xiaomi True Wireless Noise Cancelling Headphones 3 Pro стоят 92 доллара (6700 руб.)



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор TWS-наушников Razer Hammerhead True Wireless (2021). Главной «фишкой» Razer Hammerhead True Wireless (2021) стала красочная RGB-подсветка, которая позволит вам выделиться в любой толпе. Наушники получили обновленный дизайн в стиле более дорогих True Wireless Pro, обзавелись функцией активного шумоподавления и поддержкой Google Fast Pair. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор TWS-наушников Razer Hammerhead True Wireless (2021): все краски мира".

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