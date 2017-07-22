Инженеры Samsung опубликовали статью с результатами совместных работ, проведенных вместе с учеными Гарвардского университета, которые нацелены на создание новых интерфейсов передачи данных между человеческим мозгом и компьютерными чипами.
Статья получила название "Neuromorphic electronics based on copying and pasting the brain" («Нейроморфная электроника, основанная на копировании информации из мозга и обратно»). В ней рассказывается о новом способе копирования совокупности нейронных связей, формируемых в мозгу человека, рассматривается процесс переноса информации в трехмерную систему твердотельных элементов хранения, обладающих высокой плотностью записи.
В статье также приводится информация о создании микросхемы твердотельной памяти, характеристики которой отчасти воспроизводят уникальную структуру хранения информации в мозгу человека.
Samsung намерена реализовать концепцию, предложенную еще на первом этапе изучения ИИ, стартовавшем в 1980 гг. Идея создания нейроморфных компьютерных чипов, имитирующих работу мозга человека, как отмечает Samsung, одновременно сложна и проста. Из описания следует, что созданная технология позволяет «копировать и записывать» информацию, сохранять структуру связей, формируемых нейронами и синапсами в человеческом мозгу, и встраивать эту информацию in silico, т.е. в полупроводниковые микросхемы.
Самый простой способ понять новую технологию - это обратная инженерия структуры мозга. Нейроморфные чипы Samsung позволят сохранить структуру из хранящих воспоминания децентрализованных нейронов, которых насчитывается около 100 млрд штук.
В отличие от обычных компьютеров, копирование и вставка информации, хранящейся в мозгу, не ведет к разделению среды хранения информации на память (места хранения данных) и задачи обработки (места осуществления операций между данными). Такой нейроморфный компьютерный чип способен выполнять все задачи асинхронно, как это делает человеческий мозг, выбирая определенные кремниевые «нейроны и синапсы» для выполнения поставленной задачи с максимальной эффективностью.
Целью проводимого исследования является попытка реконструировать информационную картину хранения данных в мозгу человека. В статье описываются способы извлечения карты нейронных связей, формируемых в человеческом мозгу, рассматривается процесс копирования. Для хранения используются энергонезависимые запоминающие устройства, специально разработанные и применяющие механизм прямого управления внутриклеточными записанными сигналами.
Samsung планирует продолжать свои исследования в области нейроморфной инженерии дол создания действующих полупроводников AI следующего поколения.