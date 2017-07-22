Компания Huawei объявила о расширении линейки игровых мониторов серии HUAWEI MateView на российском рынке. В ней появилась новая модель HUAWEI MateView GT. Она оснащена изогнутым 34-дюймовым дисплеем с разрешением 3К (3440х1440 пикселей) при необычном соотношении сторон 21:92 и радиусе кривизны 1500R. По оценкам производителя, такой форм-фактор обеспечивает ярко выраженный эффект полного погружения.
Частота обновления в 165 Гц обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен, что особенно актуально для геймеров. 10-битная глубина цвета позволяет воспроизводить 1,07 млрд оттенков и покрывать 90% цветового пространства DCI-P3. Индивидуальная калибровка монитора HUAWEI MateView GT обеспечивает точность воспроизведения цветов в пределах ΔE<2. Яркость до 350 нит и контрастность до 4000:1 предоставляют четкую картинку при любом освещении.
Конструкция монитора в обновленной комплектации отличается легким весом за счет простого дизайна подставки, не отягощенной встроенным саундбаром. Имеется возможность настроить положение экрана: монитор может подниматься на 110 мм и наклоняться вперёд/назад на 5° и 20° соответственно.
HUAWEI MateView GT имеет сертификат защиты зрения от компании TÜV Rheinland, который подтверждает низкий уровень излучения подсветки в диапазоне синего спектра и отсутствие мерцания. Это позволяет снизить нагрузку на глаза и проводить длительные игровые сессии без утомления.
Регулировка яркости при отображении тёмных и светлых сцен выполняется с помощью функции управления тёмным полем. Благодаря точной ручной настройке можно более эффективно обнаруживать противников в игровом пространстве даже в тени. Устройство обладает также функцией цифрового прицела на экране, параметры настройки экрана легко меняются с помощью 5-позиционного джойстика. Выбор можно сделать с учетом типа игры.
Монитор HUAWEI MateView GT оснащен двумя портами HDMI 2.0, портом DisplayPort 1.4 и портом USB Type-C, который можно использовать для зарядки мобильных устройств. Имеется 3,5-мм аудиовыход для подключения наушников и микрофона.
Рекомендованная розничная цена HUAWEI MateView GT составляет 39 999 рублей.
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