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Анонс игрового монитора HUAWEI MateView GT: легкий, изогнутый, недорогой

28 сентября 2021, 18:17




Компания Huawei объявила о расширении линейки игровых мониторов серии HUAWEI MateView на российском рынке. В ней появилась новая модель HUAWEI MateView GT. Она оснащена изогнутым 34-дюймовым дисплеем с разрешением 3К (3440х1440 пикселей) при необычном соотношении сторон 21:92 и радиусе кривизны 1500R. По оценкам производителя, такой форм-фактор обеспечивает ярко выраженный эффект полного погружения.

Анонс игрового монитора HUAWEI MateView GT: легкий, изогнутый, недорогой


Частота обновления в 165 Гц обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен, что особенно актуально для геймеров. 10-битная глубина цвета позволяет воспроизводить 1,07 млрд оттенков и покрывать 90% цветового пространства DCI-P3. Индивидуальная калибровка монитора HUAWEI MateView GT обеспечивает точность воспроизведения цветов в пределах ΔE<2. Яркость до 350 нит и контрастность до 4000:1 предоставляют четкую картинку при любом освещении.

Анонс игрового монитора HUAWEI MateView GT: легкий, изогнутый, недорогой


Конструкция монитора в обновленной комплектации отличается легким весом за счет простого дизайна подставки, не отягощенной встроенным саундбаром. Имеется возможность настроить положение экрана: монитор может подниматься на 110 мм и наклоняться вперёд/назад на 5° и 20° соответственно.

Анонс игрового монитора HUAWEI MateView GT: легкий, изогнутый, недорогой


HUAWEI MateView GT имеет сертификат защиты зрения от компании TÜV Rheinland, который подтверждает низкий уровень излучения подсветки в диапазоне синего спектра и отсутствие мерцания. Это позволяет снизить нагрузку на глаза и проводить длительные игровые сессии без утомления.

Регулировка яркости при отображении тёмных и светлых сцен выполняется с помощью функции управления тёмным полем. Благодаря точной ручной настройке можно более эффективно обнаруживать противников в игровом пространстве даже в тени. Устройство обладает также функцией цифрового прицела на экране, параметры настройки экрана легко меняются с помощью 5-позиционного джойстика. Выбор можно сделать с учетом типа игры.

Анонс игрового монитора HUAWEI MateView GT: легкий, изогнутый, недорогой


Монитор HUAWEI MateView GT оснащен двумя портами HDMI 2.0, портом DisplayPort 1.4 и портом USB Type-C, который можно использовать для зарядки мобильных устройств. Имеется 3,5-мм аудиовыход для подключения наушников и микрофона.

Рекомендованная розничная цена HUAWEI MateView GT составляет 39 999 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW. В последние годы число игроков на рынке мониторов (в первую очередь игровых) неуклонно растёт. Недавно к числу производителей таких устройств добавилась и компания Cooler Master. Сегодня мы познакомимся с одной из двух вышедших моделей компании -- монитором Cooler Master GM34-CW. Это 34-дюймовый игровой монитор с изогнутым экраном, частотой обновления до 144 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync второго поколения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW".

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