Компания GIGABYTE представила новую серию вентиляторов AORUS 120/140 RFAN ARGB. Они выстроены в виде моноблоков и представлены в двух типо-размерах: 120 мм (модель GP-AR120RFAN) и 140 мм (модель GP-AR140RFAN).
Конструктивно новые модели состоят из тыльной рамы, снабженной антивибрационными резиновыми прокладками, которые насаживаются на оси опор. Лопасти вентилятора имеют треугольный профиль с острой кромкой, что позволяет добиваться максимального осевого потока воздуха на более низких скоростях вращения.
Двигатель имеет шесть обмоток. Его подшипник снабжен муфтой с «графеновой наносмазкой», которая, как заявляет GIGABYTE, обеспечивает на 15% меньше уровень шума, а также вдвое увеличенный срок службы, чем когда применяются двойные шарикоподшипники.
«Младший» вентилятор AORUS 120 ARGB с диаметром крыльчатки 120 мм вращается со скоростью от 800 до 1700 об/мин, обеспечивая стабильный поток воздуха от 0,52 до 1,15 м3/мин, давление от 0,37 до 1,48 мм вод.ст. Уровень создаваемого им шума находится в диапазоне от 7,3 до 28,6 дБА. Для сравнения: уровень шума в студии звукозаписи составляет, согласно стандарту, 10 дБА, а уровень шума в библиотеке - 30 дБА. Установленный подшипник со втулкой рассчитан на 73 500 часов работы.
«Старший» вентилятор AORUS 140 ARGB имеет диаметр крыльчатки 140 мм, которая вращается с той же скоростью - от 800 до 1700 об/мин. Благодаря большему диаметру рабочего колеса, создаваемый воздушный поток возрастает: от 0,86 до 1,72 м3/мин. Создаваемое давление также возрастает: от 0,59 до 2,18 мм вод.ст. Срок службы подшипников остается прежним: 73 500 часов работы.
Оба вентилятора комплектуются восемью светодиодами ARGB, которые располагаются в ступице. Создаваемая ими игра огней рассеивается вращающейся крыльчаткой морозно-белого цвета.
Для управления основными функциями вентилятора применяется 4-контактный разъем PWM и 3-контактный ARGB-разъем для управления подсветкой. GIGABYTE предоставляет на оба устройства трехлетнюю гарантию.