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Akasa выпустила внешний корпус для SSD-накопителей NVMe M.2 с разъемом USB 3.2 Gen 2x2

28 сентября 2021, 22:28




Тайваньская компания Akasa выпустила алюминиевый внешний корпус для подключения твердотельных накопителей с типоразмером M.2.

Отличительной особенностью новых корпусов является их оснащение новыми функциями. Первая из них - это подключение по высокоскоростному интерфейсу USB 3.2 Gen 2x2 с пропускной способностью до 20 Гбит/с. Это в два раза больше, если сравнивать с максимальной скоростью передачи данных через интерфейс USB 3.1 Gen 2, равной 10 Гбит/с. Такой скорости передачи будет достаточно для переноса, например, фильмов 4K или игры Triple-A в течение нескольких минут.

Akasa выпустила внешний корпус для SSD-накопителей NVMe M.2 с разъемом USB 3.2 Gen 2x2


Вторая функция - это поддержка протокола высокоскоростного обмена со скоростными USB-устройствами хранения UASP (USB Attached SCSI). Он работает поверх протоколов USB и позволяет использовать стандартные наборы команд SCSI.

Третья особенность касается нового дизайна корпуса. Он не требует в эксплуатации применения каких-либо дополнительных инструментов. Корпус изготавливается из высококачественного алюминия и служит радиатором для отвода избыточного тепла от привода.

Akasa выпустила внешний корпус для SSD-накопителей NVMe M.2 с разъемом USB 3.2 Gen 2x2


В комплект поставки входит также термопрокладка, помогающая обеспечить наилучший отвод тепла, и высококачественный плетеный кабель USB-C/USB-C. Кабель обладает достаточно высокой прочностью, позволяющей выдерживать постоянное, ежедневное использование.

Новая конструкция включает в себя еще два высококачественных металлических винта с головкой, на корой имеется рельефная накатка. Головки достаточно прочные, чтобы с их помощью можно было без труда закрепить внутри диск M.2. Сами головки придают корпусу элегантный внешний вид.

Akasa выпустила внешний корпус для SSD-накопителей NVMe M.2 с разъемом USB 3.2 Gen 2x2


Внутри корпуса находится резиновый язычок, помогающий эффективно удерживает диск в нужном положении. Обновленный дизайн обеспечивает полный контакт с термопрокладкой, создавая эффективную работу корпуса как радиатора.

Установленная системная плата поддерживает устройства NMVe и совместима со всеми поколениями USB.

Akasa выпустила внешний корпус для SSD-накопителей NVMe M.2 с разъемом USB 3.2 Gen 2x2


Цены на твердотельный накопитель M.2 NVMe в алюминиевом корпусе USB 3.2 Gen 2x2 (AK-ENU3M2-07) начинаются от 69,95 евро (5950 руб.). Корпус рекомендуется для использования видеооператорами, геймерами или для создания резервного хранилища с быстрым доступом.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V. Kioxia CD6-V использует хорошо зарекомендовавшую себя 96-слойную 3D TLC память KIOXIA BiCS FLASH, оснащается производительным контроллером и поддерживает PCIe последнего поколения, значительно превосходя и без того удачную линейку CD5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V".

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