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Анонс WD Red SN700: новая серия NVMe SSD от Western Digital

29 сентября 2021, 10:33




Компания Western Digital объявила о выпуске новой серии SSD-накопителей WD Red SN700 с поддержкой NVMe, которые позволяют выстраивать надежные решения для быстрого кэширования в высокопроизводительных NAS-системах. В новой серии представлены модели на 250 Гбайт, 500 Гбайт, 1 Тбайт, 2 Тбайт и 4 Тбайт. Все SSD имеют форм-фактор M.2 2280-S3-M.

Western Digital выпустила серию SSD-накопителей WD Red SN700 с поддержкой NVMe


По оценкам IDC, к концу 2021 года не менее 70% предприятий SMB будут функционировать по гибридной модели, в рамках которой удаленная работа постепенно станет нормой. В новых условиях высокопроизводительные системы хранения данных (NAS) становятся, наряду с облаком, самым распространенным инструментом для доступа к информации, ее совместного использования и защиты.

Новые накопители WD Red SN700 обладают значительной производительностью, надежностью и долговечностью. Они разработаны специально для круглосуточной (24/7) работы в компоновке NAS-систем и поддержки постоянно функционирующих приложений. Среднее время наработки на отказ (MTBF) составляет 1 750 000 часов (или 200 лет в режиме 24/7).

Western Digital выпустила серию SSD-накопителей WD Red SN700 с поддержкой NVMe


Благодаря тонкому корпусу дизайн которого напоминает «стирательную резинку», накопитель может быть установлен в слот М.2 с поддержкой NVMe, которым оборудованы многие современных модели дисковых полок для NAS. Производительность нового NVMe SSD-накопителя WD Red SN700 оценена в 3430 Мбайт/с (у моделей на 500 Гбайт и 1 Тбайт), то есть ее скорость последовательного чтения более чем в пять раз выше, чем у SATA SSD. Минимальная производительность отмечается у модели на 250 Гбайт (3100 Мбайт/с), но даже эта характеристика может считаться очень высокой.

Производительность на последовательную запись составляет от 1600 до 3100 Мбайт/с и растет с увеличением емкости накопителя. Производительность SSD в операциях случайного чтения файлов размером 4 Кбайт составляет от 220K до 550K IOPS, записи - от 180K до 560K IOPS.

Western Digital выпустила серию SSD-накопителей WD Red SN700 с поддержкой NVMe


Новые накопители отличаются высокой долговечностью. Она составляет от 500 TBW (для модели на 250 Гбайт) до 5100 TBW (для модели на 4 Тбайт). Такие характеристики отлично подходят для систем постоянного кэширования.

NVMe SSD-накопители WD Red SN700 могут работать при температурах от 0 до 70 °C. В нерабочем состоянии они могут находиться в устройствах, при температуре от -55 °C до 85 °C.

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WD Red SN700 на 250 Гбайт появится в продаже за 65 долларов / 4700 рублей, накопитель на 500 Гбайт можно будет купить за 80 долларов / 5800 рублей, на 1 Тбайт - за 145 долларов / 10 600 рублей, на 2 Тбайт - за 290 долларов / 21 100 рублей, а на 4 Тбайт - за 650 долларов / 47 300 рублей.

Western Digital выпустила серию SSD-накопителей WD Red SN700 с поддержкой NVMe




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V. Kioxia CD6-V использует хорошо зарекомендовавшую себя 96-слойную 3D TLC память KIOXIA BiCS FLASH, оснащается производительным контроллером и поддерживает PCIe последнего поколения, значительно превосходя и без того удачную линейку CD5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V".

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