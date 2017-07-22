Компания Oracle представила новые платформы Oracle Exadata X9M, ориентированные на клиентов, которые намерены размещать базы данных Oracle Autonomous Database в собственных центрах обработки данных, соблюдая локальные требования по географическому размещению защищенных категорий информации. В числе новинок оказались решения Oracle Exadata Database Machine X9M и Exadata Cloud@Customer X9M.
Oracle Exadata Database Machine X9M
Платформа баз данных Exadata X9M использует уникальную масштабируемую архитектуру. Она включает в себя новейшие процессоры Intel, персистентную память Intel Optane (PMem) и подключение RDMA поверх Converged Ethernet (RoCE). Такое оснащение позволяет поднять производительность до 27,6M IOPS и уменьшить задержки ниже 19 микросекунд (OLTP).
Для ускорения работы аналитических приложений каждая стойка Exadata X9M обеспечивает производительность более 1 Tбайт/сек для аналитического сканирования, а также предлагает доступ к 576 CPU прямо на серверах интеллектуального хранения.
Новое поколение платформы Exadata X9M демонстрирует 87% ускорение работы с аналитическими запросами SQL и задачами машинного обучения. Oracle отмечает увеличенную скорость обработки онлайн-транзакций (OLTP) вплоть до 70% IOPS. Переход на новую платформу Exadata X9M может снизить стоимость поддержки транзакционных нагрузок до 42% и аналитических - до 47%. Экономия достигается за счет более высокой производительности при прежних ценах на платформу.
Новое решение Exadata X9M позволяет запускать любые комбинации нагрузок: OLTP, аналитика, машинное обучение, вычисления in-memory и смешанные нагрузки. Система располагает на 33% большим количеством процессорных ресурсов и объемом памяти, а также на 28% большим хранилищем данных по сравнению с предыдущим поколением. Благодаря этому, удается консолидировать больше СУБД Oracle на одной системе Exadata X9M, снижая затраты и сложность применяемой ИТ-инфраструктуры.
Exadata Cloud@Customer X9M
Концепция выстраивания аппаратной начинки для облака баз данных Exadata Cloud@Customer X9M, безопасно размещаемого локально за брандмауэром, похожа на Outposts Amazon Web Services и Azure Stack. Эти механизмы позволяют запускать соответствующие облачные сервисы в собственных центрах обработки данных клиентов.
Новое решение Exadata Cloud@Customer X9M работает быстрее предыдущих поколений платформы. Прирост производительности системы в скорости сканирования доходит до 80%, в скорости ввода/вывода (IOPS) - до 87%, а задержки при чтении SQL уменьшены до 19 микросекунд.
Более высокая производительность при той же стоимости устройств приводит к снижению затрат до 47% по сравнению с предыдущим поколением систем, а использование эластичной системы хранения дает возможность уменьшить расходы на инфраструктуру для особо крупных нагрузок до 45%. ПО Operator Access Control позволяет пользователям контролировать все свои системы удаленно, обеспечивая более высокий уровень информационной безопасности.
По сравнению с Amazon RDS, который работает на all-flash массивах, решение Exadata Cloud@Customer X9M обеспечивает снижение задержек OLTP до 50 раз. По сравнению с Microsoft Azure SQL на базе all-flash, Exadata Cloud@Customer X9M демонстрирует уже в 100 раз меньший уровень задержек OLTP. С точки зрения аналитики Exadata Cloud@Customer X9M обеспечивает рост пропускной способности до 25 раз по сравнению с Microsoft Azure SQL и до 72 раз в сравнении с Amazon RDS.
Хуан Лоайза (Juan Loaiza), исполнительный вице-президент подразделения Mission-Critical Database Technologies в Oracle
Zero Data Loss Recovery Appliance X9M
Oracle также объявила о создании специального решения для защиты СУБД Oracle - Zero Data Loss Recovery Appliance X9M.
Новое решение обладает уникальными возможностями по восстановлению баз данных без потерь и проверки консистентности резервных копий. Предоставляются также новые возможности Cyber Vault для надежного восстановления после атак вредоносного ПО.
Новая версия Recovery Appliance позволяет повысить вместительность хранилища данных до 30% и отличается на 50% более доступной стоимостью модели начального уровня. В числе новых функций можно выделить синхронизацию между несколькими устройствами Recovery Appliances для обеспечения непрерывных процессов резервного копирования и восстановление как для плановых, так и внеплановых работ.
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