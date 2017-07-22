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Samsung готовится встроить солнечные элементы в умные часы Galaxy Watch

29 сентября 2021, 15:05




Samsung рассматривает возможность питания умных часов Galaxy Watch от солнечных батарей. Они могут быть встроены в ремешки гаджетов.

К такому предположению пришли эксперты после обнаружения исследователями портала LetsGoDigital патентной заявки, поданной еще в 2019 году. Неизвестный ранее документ был опубликован 16 сентября Управлением США по патентам и товарным знакам (USPTO).

Samsung готовится встроить солнечные элементы в умные часы Galaxy Watch


В материалах патента описываются умные часы Galaxy Watch с солнечными батареями на ремешке. В самом патенте нет упоминаний об их применении и эффективности. Однако элементы показаны на приложенных к патенту эскизах.

Эксперты отмечают, что солнечные элементы пока еще не достигли того уровня совершенства и автономности, чтобы ими можно было полностью заменить традиционные решения для зарядки аккумуляторов. В то же время для устройств с высокими потребностями в непрерывном получении электроэнергии недопустимы простои из-за отсутствия питания. Поэтому, считают эксперты, Samsung может рассматривать применение солнечных элементов пока только как экспериментальную альтернативу, способную продлить срок их работы и зарядить часы в тех местах, где нет электросетей.

Samsung готовится встроить солнечные элементы в умные часы Galaxy Watch


Поскольку Samsung Galaxy Watch 4 были представлены совсем недавно, ожидать скорого выпуска новых моделей с солнечными батареями пока не приходится. Тем не менее, с большой вероятностью можно предположить, что Samsung действительно работает над этой технологией, планируя реализовать ее в следующем поколении смарт-часов.



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